Гроші для українців 40+ — яку суму виплачує держава у 2026 році

Гроші на аркуші паперу.

В Україні запровадили нову державну програму профілактичних медичних перевірок для громадян віком від 40 років. Ініціатива має назву "Скринінг здоров’я 40+" і спрямована на раннє виявлення поширених захворювань.

Про те, які виплати можуть отримати українці 40+ у 2026 році та як їх можна використати, пояснили на Урядовому порталі.

Яку суму можуть отримати українці 40+ у 2026 році

Держава компенсуватиме вартість медичних обстежень для виявлення:

цукрового діабету;

порушень психічного здоров’я;

серцево-судинних захворювань.

Кожен учасник програми отримає 2 тисячі гривень, які можна використати лише на медичні обстеження в закладах, включених до офіційного переліку. Його можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Де можна пройти обстеження

До програми вже приєдналися майже 400 медичних закладів по всій країні. Серед них — державні, комунальні та приватні клініки, а також лікарі-ФОП. Перелік установ планують поступово розширювати.

У МОЗ зазначають, що програму створили з урахуванням європейського досвіду профілактичної медицини.

Як отримати гроші у 2026 році

Після досягнення 40 років у застосунку "Дія" з’явиться запрошення — на 30-й день після дня народження. Після його підтвердження потрібно мати Дія.Картку (або оформити її). Протягом семи днів на картку надійдуть кошти, які можна витратити лише в межах програми.

Для тих, хто не користується "Дією", передбачено інший варіант. Для цього потрібно:

звернутися до ЦНАПу через 30 днів після дня народження;

оформити спеціальну пластикову картку в одному з визначених банків.

Гроші також нарахують упродовж семи днів. Програма має допомогти українцям вчасно виявляти проблеми зі здоров’ям і запобігати розвитку серйозних захворювань.

