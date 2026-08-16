Деньги ко Дню Независимости и базовая социальная помощь: могут ли уменьшить выплату

Люди у банкомата. Фото: УНИАН

Для многих семей любая дополнительная выплата имеет значение, особенно когда семья рассчитывает на государственную помощь. Поэтому средства, которые ветераны войны и члены их семей получают ко Дню Независимости, могут вызывать опасения: не уменьшится ли из-за них базовая социальная помощь? На самом деле эту единовременную выплату при расчете среднемесячного дохода семьи не учитывают.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ.

Для назначения базовой социальной помощи определяется среднемесячный совокупный доход семьи. Он рассчитывается как средний за месяц доход всех членов семьи, полученный в течение трех месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения.

Расчет производится в соответствии с Порядком расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632.

Важное значение имеет пункт 7 данного Порядка. Он предусматривает, что единовременная помощь или компенсация, полученная в течение одного календарного года в соответствии с законодательством или по решению органов государственной власти или местного самоуправления, не включается в среднемесячный совокупный доход семьи.

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Какие еще доходы не учитываются

Перечень поступлений, которые не включаются в среднемесячный совокупный доход, достаточно широк. В частности, к ним относятся:

суммы уплаченных алиментов, если имеется документальное подтверждение их фактической уплаты;

специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, родившегося в хозяйствах физических лиц;

оплата труда членов избирательных комиссий и лиц, привлеченных к работе в них;

помощь общественных и благотворительных организаций;

пособие на погребение;

материальная помощь детским домам семейного типа, приемным семьям и семьям, в которых проживают трое и более детей, в том числе детей, над которыми установлена опека или попечительство;

стоимость бесплатно полученных санаторно-курортных путевок, технических и других средств реабилитации, а также соответствующая денежная компенсация;

стоимость полученных детских новогодних подарков;

суммы, выплаченные в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей;

единовременная натуральная помощь "Пакет малыша";

пособие, полученное в рамках социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных общин Донецкой и Луганской областей;

доходы от размещения депозитов;

суммы, выплачиваемые из государственного или местного бюджета на приобретение жилья.

Когда продажа жилья не увеличивает доход семьи

Отдельно предусмотрена ситуация с продажей жилья. В доход не включаются средства, полученные от продажи квартиры или дома, если это было единственное жилое помещение в собственности лица, при условии, что в течение шести месяцев после продажи оно приобрело другую квартиру или дом.

То есть в таком случае полученные от продажи средства не учитываются как доход при соответствующем расчете.

Другие выплаты, которые не учитываются

В среднемесячный совокупный доход также не включаются:

пособие на обретение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи;

бюджетные средства, полученные родителями или лицами, их заменяющими, для оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей;

единовременную выплату средств на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей;

единовременную государственную денежную помощь "Зимняя поддержка";

государственную денежную помощь "Национальный кэшбэк";

выплаты законному представителю ребенка, который был депортирован или принудительно перемещен, либо находился под угрозой депортации и/или принудительного перемещения в результате вооруженной агрессии РФ против Украины;

суммы выплаты государственной помощи по кредитам, обеспеченным предметом ипотеки, предоставленным ВПЛ и лицам, место жительства (пребывания) которых зарегистрировано или задекларировано на территориях, где ведутся или велись боевые действия, либо которые переместились на эти территории с территорий, временно оккупированных РФ.

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