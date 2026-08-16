Гроші до Дня Незалежності та базова соцдопомога: чи можуть зменшити виплату

Люди біля банкомату. Фото: УНІАН

Для багатьох родин будь-яка додаткова виплата має значення, особливо коли сім’я розраховує на державну допомогу. Тому кошти, які ветерани війни та члени їхніх сімей отримують до Дня Незалежності, можуть викликати побоювання: чи не зменшиться через них базова соціальна допомога? Насправді цю одноразову виплату під час розрахунку середньомісячного доходу сім’ї не враховують.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.

Для призначення базової соціальної допомоги визначають середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Він обчислюється як середній за місяць дохід усіх членів сім’ї, отриманий протягом трьох місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення.

Розрахунок проводять відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632.

Важливе значення має пункт 7 цього Порядку. Він передбачає, що одноразова допомога або компенсація, отримана протягом одного календарного року відповідно до законодавства або за рішенням органів державної влади чи місцевого самоврядування, не включається до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

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Які ще доходи не враховують

Перелік надходжень, які не включаються до середньомісячного сукупного доходу, є досить широким. Зокрема, до нього належать:

суми сплачених аліментів, якщо є документальне підтвердження їх фактичної сплати;

спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

оплата праці членів виборчих комісій та осіб, залучених до роботи в них;

допомога громадських і благодійних організацій;

допомога на поховання;

матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям та сім’ям, у яких проживають троє і більше дітей, у тому числі дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, а також відповідна грошова компенсація;

вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

суми, виплачені як відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним трудових обов’язків;

одноразова натуральна допомога "пакунок малюка";

допомога, отримана в межах соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей;

доходи від розміщення депозитів;

суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла.

Коли продаж житла не збільшує дохід сім’ї

Окремо передбачено ситуацію з продажем житла. До доходу не включаються кошти, отримані від продажу квартири або будинку, якщо це було єдине житлове приміщення у власності особи, за умови, що протягом шести місяців після продажу вона придбала іншу квартиру або будинок.

Тобто в такому випадку отримані від продажу кошти не враховуються як дохід під час відповідного розрахунку.

Інші виплати, які не враховують

До середньомісячного сукупного доходу також не включають:

допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї;

бюджетні кошти, отримані батьками або особами, які їх замінюють, для оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

одноразову виплату коштів на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників;

одноразову державну грошову допомогу "Зимова підтримка";

державну грошову допомогу "Національний кешбек";

виплати законному представнику дитини, яка була депортована або примусово переміщена, або перебувала під ризиком депортації та/або примусового переміщення внаслідок збройної агресії РФ проти України;

суми виплати державної допомоги за кредитами, забезпеченими предметом іпотеки, наданими ВПО та особам, місце проживання (перебування) яких зареєстровано або задекларовано на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, або які перемістилися на ці території з територій, тимчасово окупованих РФ.

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