Виплата до Дня Незалежності України: на які потреби можна витратити гроші

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2026 року окремі категорії громадян отримають одноразову виплату до Дня Незалежності України. Вона надається щороку учасникам бойових дій, ветеранам, родинам загиблих захисників тощо. Сума залежить від статусу отримувача та становить від 450 до 3 100 гривень. Тож багатьох цікавить, чи є обмеження на використання отриманої допомоги.

Адвокат Євген Буліменко пояснив у коментарі для РБК-Україна, куди можна витрати ці кошти, передають Новини.LIVE.

Які суми передбачені для різних категорій

За даними Пенсійного фонду України, у 2026 році виплату до Дня Незалежності отримають представники визначених законом категорій.

Розмір допомоги становитиме:

3 100 грн — для українців, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, людей з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в'язнів концтаборів і гетто I групи;

2 900 грн — для людей з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в'язнів концтаборів II групи;

2 700 грн — для людей з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в'язнів концтаборів III групи;

1 000 грн — для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів і гетто, а також дітей, які там народилися;

650 грн — для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також дружин і чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших визначених категорій, які не одружилися вдруге;

450 грн — для учасників війни, колишніх в'язнів концтаборів, людей, яких примусово вивезли на роботи, а також дітей партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом.

На які потреби можна витратити гроші

За словами адвоката Євгена Буліменка, законодавство не встановлює заборон або цільових обмежень щодо використання виплати до Дня Незалежності. Тому отримані гроші можна витратити на будь-що, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг.

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Таким чином, українці, які мають право на цю допомогу, можуть самостійно визначати, на які потреби використати одноразову виплату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки виплачують родинам загиблих військових. Сума виплат залежить від обставин загибелі воїна, кількості непрацездатних родичів та пільгового статусу кожного члена сім'ї. Проте вона не може бути меншою ніж 10 020 грн.

Також Новини.LIVE писали про виплати дітям військовослужбовців. В одному з міст України стартувала щорічна програма підтримки родин захисників та загиблих учасників бойових дій. Вони можуть отримати матеріальну допомогу на оздоровлення та шкільне приладдя.