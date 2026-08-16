Выплата ко Дню Независимости Украины: на какие нужды можно потратить деньги

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года отдельные категории граждан получат единовременную выплату ко Дню Независимости Украины. Она ежегодно предоставляется участникам боевых действий, ветеранам, семьям погибших защитников и т. д. Сумма зависит от статуса получателя и составляет от 450 до 3 100 гривен. Поэтому многих интересует, есть ли ограничения на использование полученной помощи.

Адвокат Евгений Булименко объяснил в комментарии для РБК-Украина, на что можно потратить эти средства, передают Новини.LIVE.

Какие суммы предусмотрены для различных категорий

По данным Пенсионного фонда Украины, в 2026 году выплату ко Дню Независимости получат представители определенных законом категорий.

Размер помощи составит:

3 100 грн — для украинцев, имеющих особые заслуги перед Родиной, людей с инвалидностью вследствие войны и бывших малолетних узников концлагерей и гетто I группы;

2 900 грн — для людей с инвалидностью вследствие войны и бывших малолетних узников концлагерей II группы;

2 700 грн — для людей с инвалидностью вследствие войны и бывших малолетних узников концлагерей III группы;

1 000 грн — для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, а также детей, родившихся там;

650 грн — для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также жен и мужей умерших лиц с инвалидностью вследствие войны и других определенных категорий, которые не вступили в повторный брак;

450 грн — для участников войны, бывших узников концлагерей, людей, которых принудительно вывезли на работы, а также детей партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом.

На какие нужды можно потратить деньги

По словам адвоката Евгения Булименко, законодательство не устанавливает запретов или целевых ограничений на использование выплаты ко Дню Независимости. Поэтому полученные деньги можно потратить на что угодно, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Таким образом, украинцы, имеющие право на эту помощь, могут самостоятельно решать, на какие нужды потратить единовременную выплату.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько выплачивают семьям погибших военных. Сумма выплат зависит от обстоятельств гибели военнослужащего, количества нетрудоспособных родственников и льготного статуса каждого члена семьи. Однако она не может быть меньше 10 020 грн.

Также Новини.LIVE писали о выплатах детям военнослужащих. В одном из городов Украины стартовала ежегодная программа поддержки семей защитников и погибших участников боевых действий. Они могут получить материальную помощь на оздоровление и школьные принадлежности.