Выплата боевых в апреле 2026 года: что будет с денежным обеспечением военных

Выплата "боевых" украинским военным. Фото: Новини.LIVE, Минобороны/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В Министерстве обороны заявили о финансировании дополнительного денежного обеспечения для военнослужащих. Речь идет о так называемых "боевых" выплатах, предусмотренных за непосредственное участие в военных действиях и выполнение специальных задач. Служащие ВСУ получат причитающиеся суммы за март в ближайшее время.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Боевые за март 2026 года

В официальном Telegram-канале Минобороны сообщили об осуществлении полного финансирования выплат "боевых" за март 2026 года. Средства были направлены воинским частям, а служащие получат дополнительное денежное обеспечение уже в ближайшие дни после 23 апреля.

Сообщение в Telegram-канале Минобороны Украины. Фото: скриншот

Сколько минимально платят военным

Минимальная выплата служащим первого тарифного разряда рядового, сержантского и офицерского состава составляет 20 130,05 грн в апреле 2026 года. За участие в боевых действиях предусмотрено отдельное денежное вознаграждение:

30 000 грн — за выполнение задач вне зоны боевых действий;

50 000 грн — за управление подразделениями;

100 000 грн — за выполнение задач на линии соприкосновения.

Доплаты начисляют пропорционально количеству дней выполнения специальных задач. Если военный провел на передовой суммарно 30 календарных дней, ему выделяют еще 70 000 грн дополнительно.

Задерживают ли выплаты военным

Бывают ситуации, когда денежное обеспечение поступает на счета украинцев позже. Причиной задержек чаще всего бывает недостаток финансирования, то есть нехватка денег в государственном бюджете. Плюс нередко на пути своевременным выплатам становятся сложные бюрократические процедуры.

Среди других потенциальных причин — неправильные данные в запросах, которые подают воинские части, технические сбои, регламентные работы платежных систем, несвоевременное поступление документов и др. Достоверное объяснение задержек стоит узнавать у командира воинской части.

