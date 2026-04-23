Виплата бойових у квітні 2026 року: що буде з грошовим забезпеченням військових

Виплата "бойових" українським військовим.

У Міністерстві оборони заявили про фінансування додаткового грошового забезпечення для військовослужбовців. Йдеться про так звані "бойові" виплати, передбачені за безпосередню участь у воєнних діях і виконання спеціальних завдань. Службовці ЗСУ отримають належні суми за березень найближчим часом.

Міністерство оборони України.

Бойові за березень 2026 року

В офіційному Telegram-каналі Міноборони повідомили про здійснення повного фінансування виплат "бойових" за березень 2026 року. Кошти були спрямовані військовим частинам, а службовці отримають додаткове грошове забезпечення уже найближчими днями після 23 квітня.

Скільки мінімально платять військовим

Мінімальна виплата службовцям першого тарифного розряду рядового, сержантського та офіцерського складу становить 20 130,05 грн у квітні 2026 року. За участь у бойових діях передбачена окрема грошова винагорода:

30 000 грн — за виконання завдань поза зоною бойових дій;

50 000 грн — за управління підрозділами;

100 000 грн — за виконання завдань на лінії зіткнення.

Доплати нараховують пропорційно кількості днів виконання спеціальних завдань. Якщо військовий провів на передовій сумарно 30 календарних днів, йому виділяють ще 70 000 грн додатково.

Чи затримують виплати військовим

Трапляються ситуації, коли грошове забезпечення надходить на рахунки українців пізніше. Причиною затримок найчастіше буває брак фінансування, тобто нестача коштів у державному бюджеті. Плюс нерідко на заваді вчасним виплатам стають складні бюрократичні процедури.

Серед інших потенційних причин — неправильні дані в запитах, які подають військові частини, технічні збої, регламентні роботи платіжних систем, несвоєчасне надходження документів та ін. Достовірне пояснення затримок варто дізнаватися у командира військової частини.

