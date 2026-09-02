Nova Post появится ещё в одной стране: украинцам назвали условия доставки и тарифы

Сотрудники Новой почты. Фото: УНИАН

Украинский почтовый оператор Nova Post официально начал работу на рынке Канады. Это уже 18-я страна, в которую компания осуществляет доставку и отправку посылок. Отныне физические лица и бизнес могут легко отправлять и получать документы и посылки весом до 30 кг между двумя странами. Выход на канадский рынок открывает новые возможности для украинских производителей, позволяя расширить географию благодаря выходу на украинскую диаспору.

Сколько стоит доставка, как работает сервис и какие таможенные льготы предусмотрены для отправителей, сообщает Новая Почта, передают Новини.LIVE.

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Требования к отправлениям в Канаду

Доставка отправлений между Украиной и Канадой осуществляется в сжатые сроки — от 5 рабочих дней. Для оформления посылки из Канады клиенты могут воспользоваться официальным сайтом или мобильным приложением Nova Post. После чего необходимо передать отправление курьеру или сдать в один из 1 100 партнерских пунктов сети UPS Store.

Стоимость отправки из Канады в Украину зависит от весовой категории:

документы и малогабаритные посылки до 1 кг — 37 CAD;

посылки весом до 2 кг — 47 CAD;

посылки до 10 кг — 99 CAD;

грузы весом до 30 кг — 215 CAD.

Какие таможенные льготы действуют

Кроме того, украинские компании и предприниматели получили дополнительные преимущества при отправке товаров благодаря Соглашению о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA). Большинство украинских товаров ввозятся в Канаду без уплаты пошлины. К ним применяется только налог с продаж. При этом посылки с заявленной стоимостью до 20 канадских долларов, что составляет около 625 гривен, полностью освобождаются от налогообложения.

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Высокий спрос со стороны украинской общины и бизнеса уже обеспечил быстрый старт. С момента запуска компания обработала более 3 000 отправлений. Основную долю составили товары отечественных брендов и производителей.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что Укрпочта отменяет обязательное требование предоставлять карточку налогоплательщика для большинства платежей наличными. В то же время при оплате услуг непосредственно банковской картой требование относительно РНОКПП остается в силе в соответствии с нормами Нацбанка. Еще одним нововведением станет скрытие части номера банковской карты плательщиков коммунальных услуг в чеках и квитанциях.

Также Новини.LIVE сообщали о возможности отмены льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро. По словам экспертов, главной целью реформы было выравнивание условий для украинского и иностранного бизнеса. В настоящее время отечественные производители и импортеры уплачивают НДС в полном объеме.