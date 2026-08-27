Отмена льготы на посылки стоимостью до 150 евро: подробности законопроекта

Сотрудник таможенной службы. Фото: УНИАН

В Украине готовятся существенные изменения в правила налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении и в целом законопроект № 15 112-д. Документ предусматривает полную отмену льготы по уплате НДС для коммерческих товаров стоимостью до 150 евро.

Сайт Новини.LIVE узнал подробнее о законопроекте и о том, когда он может быть принят.

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Почему правительство инициирует отмену льготы

По словам экспертов, главной целью реформы является выравнивание условий для украинского и иностранного бизнеса. В настоящее время отечественные производители и импортеры уплачивают НДС в полном объеме. В то время как значительная часть товаров из-за рубежа поступает без налогообложения.

Объемы льготного импорта стремительно растут:

в 2023 году необлагаемый налогом импорт составил около 40 миллиардов гривен;

в 2025 году общая стоимость посылок достигла 167,3 миллиарда гривен, из которых 92,9 миллиарда гривен не облагались налогом вообще;

за 7 месяцев этого года ввезено посылок на сумму 136,3 миллиарда гривен, из которых 56,8 миллиарда гривен прошли без уплаты НДС.

В Министерстве финансов отмечают, что действующий лимит в 150 евро стимулирует схемы по дроблению коммерческих партий товаров на мелкие отправления с целью уклонения от уплаты налогов.

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Как планируется начислять налог и какие поступления сможет получить бюджет

В случае принятия законопроекта НДС по ставке 20% будет уплачиваться уже с первого евро стоимости товара. По оценкам Минфина, это обеспечит бюджету дополнительно около 10 миллиардов гривен ежегодно.

Для покупателей процесс уплаты пытаются сделать максимально незаметным:

При покупке товаров на международных интернет-платформах налог уже будет включен в конечную стоимость покупки на электронной платформе. Сами же маркетплейсы будут перечислять средства в бюджет. Конечная цена не обязательно вырастет на 20%, ведь продавцы могут частично компенсировать налог за счет собственных скидок.

Когда новые правила вступят в силу

Быстрых изменений для покупателей не произойдет. Введение новой системы налогообложения запланировано не ранее 1 января 2027 года в случае успешного принятия законопроекта.

Старт реформы привязан к полной готовности ІТ-инфраструктуры и всех операторов почтовой связи, чтобы избежать необходимости самостоятельного декларирования товаров гражданами. В настоящее время законопроект № 15 112-д ожидает рассмотрения в зале Верховной Рады.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, взимается ли налог с предпринимателя при оформлении возврата посылки. Такие опасения существуют из-за того, что пополнение карты от продавца или почты легко принять за новую прибыль. Однако эксперты отмечают, что для того, чтобы налоговая не приняла компенсацию за доход, следует соблюдать определенный алгоритм.

Также Новини.LIVE сообщали, что при оплате отдельных коммунальных услуг Укрпочта теперь не будет запрашивать налоговый номер. Принятию этих решений предшествовала публичная дискуссия между почтовым оператором и Национальным банком Украины. Нововведения уже вступили в силу с 13 августа.