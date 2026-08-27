Скасування пільги на посилки до 150 євро: деталі законопроєкту

Працівник митної служби. Фото: УНІАН

В Україні готують суттєві зміни до правил оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту підтримати за основу та в цілому законопроєкт № 15 112-д. Документ передбачає повне скасування пільги зі сплати ПДВ для комерційних товарів вартістю до 150 євро.

Сайт Новини.LIVE дізнавався детальніше про законопроєкт та коли він вже може бути ухвалений.

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Чому уряд ініціює скасування пільги

За словами експертів, головною метою реформи є вирівнювання умов для українського та іноземного бізнесу. Наразі вітчизняні виробники та імпортери сплачують ПДВ у повному обсязі. Тоді як значна частина товарів з-за кордону надходить без оподаткування.

Обсяги пільгового імпорту стрімко зростають:

у 2023 році неоподатковуваний імпорт становив близько 40 мільярдів гривень;

у 2025 році загальна вартість посилок досягла 167,3 мільярда гривень, з яких 92,9 мільярдів гривень не оподатковувалися взагалі;

за 7 місяців цього року ввезено посилок на 136,3 мільярдів гривень, з яких 56,8 мільярдів гривень пройшли без сплати ПДВ.

У Міністерстві фінансів наголошують, що чинний ліміт у 150 євро стимулює схеми з дроблення комерційних партій товарів на дрібні відправлення для ухилення від податків.

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Як хочуть нараховувати податок і які цифри зможе отримати бюджет

У разі ухвалення законопроєкту, ПДВ за ставкою 20% сплачуватиметься вже з першого євро вартості товару. За оцінками Мінфіну, це забезпечить бюджету додатково близько 10 мільярдів гривень щороку.

Для покупців процес сплати намагаються зробити максимально непомітним:

При купівлі товарів на міжнародних інтернет-платформах, податок вже входитиме у кінцеву вартість покупки на електронній платформі. Самі ж маркетплейси перераховуватимуть кошти до бюджету. Кінцева ціна не обов'язково зросте на 20%, адже продавці можуть частково компенсувати податок за рахунок власних знижок.

Коли нові правила наберуть чинності

Швидких змін для покупців не відбудеться. Запровадження нової системи оподаткування заплановане не раніше 1 січня 2027 року у разі успішного ухвалення законопроєкту.

Старт реформи прив'язаний до повної готовності ІТ-інфраструктури та всіх операторів поштового зв'язку, щоб уникнути необхідності самостійного декларування товарів громадянами. Наразі законопроєкт № 15 112-д очікує на розгляд у залі Верховної Ради.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи стягується податок з підприємця при оформленні повернення посилки. Такі побоювання існують через те, що поповнення картки від продавця чи пошти легко прийняти за новий прибуток. Проте експерти зазначають, аби податкова не прийняла компенсацію за прибуток, слід дотримуватись певного алгоритму.

Також Новини.LIVE повідомляли, що при оплаті окремих комунальних послуг, Укрпошта тепер не проситиме податковий номер. Ухваленню цих рішень передувала публічна дискусія між поштовим оператором та Національним банком України. Нововведення вже набули чинності з 13 серпня.