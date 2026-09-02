Nova Post зʼявиться ще в одній країні: українцям назвали умови доставки та тарифи

Працівники Нової пошти. Фото: УНІАН

Український поштовий оператор Nova Post офіційно розпочав роботу на ринку Канади. Це вже 18 країна, куди компанія здійснює доставку та відправку посилок. Відтепер фізичні особи та бізнес можуть легко відправляти й отримувати документи та посилки вагою до 30 кг між двома країнами. Вихід на канадський ринок відкриває нові можливості для українських виробників, дозволяючи розширити географію завдяки виходу на українську діаспору.

Скільки коштує доставка, як працює сервіс та які митні пільги передбачені для відправників повідомляє Нова Пошта, передають Новини.LIVE.

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Вимоги до відправлень в Канаду

Доставка відправлень між Україною та Канадою здійснюється у стислі строки — від 5 робочих днів. Для оформлення посилки з Канади клієнти можуть скористатися офіційним сайтом або мобільним застосунком Nova Post. Після чого необхідно про передати відправлення кур'єру або здати в один із 1 100 партнерських пунктів мережі UPS Store.

Вартість відправки з Канади в Україну залежить від вагової категорії:

документи та малогабаритні посилки до 1 кг — 37 CAD;

відправлення вагою до 2 кг — 47 CAD;

посилки до 10 кг — 99 CAD;

вантажі вагою до 30 кг — 215 CAD.

Які митні пільги діють

Ще українські компанії та підприємці отримали додаткові переваги при відправці товарів завдяки Угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). Більшість українських товарів ввозяться до Канади без сплати мита. Для них застосовується лише продажний податок. При цьому посилки з заявленою вартістю до 20 CAD, що близько 625 грн, повністю звільняються від оподаткування.

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Високий попит серед української громади та бізнесу вже забезпечив швидкий старт. З моменту запуску компанія опрацювала понад 3 000 відправлень. Основну частку сформували товари вітчизняних брендів і виробників.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що Укрпошта скасовує обов'язкову вимогу надавати картку платника податків для більшості платежів готівкою. Водночас при оплаті послуг безпосередньо банківською карткою вимога щодо РНОКПП залишається чинною відповідно до норм Нацбанку. Ще одним нововведенням стане приховання частини номера банківської картки платників комунальних послуг у чеках та квитанціях.

Також Новини.LIVE повідомляли про можливість скасування пільги на закордонні посилки вартістю до 150 євро. За словами експертів, головною метою реформи було вирівнювання умов для українського та іноземного бізнесу. Наразі вітчизняні виробники та імпортери сплачують ПДВ у повному обсязі.