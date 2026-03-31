Выгодная цена: один из супермаркетов предложил яйца по 5,99 грн

Куриные яйца в украинском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы пытаются экономить на продуктах, ожидая скидок и распродаж в супермаркетах. Это особенно выгодно на востребованных товарах, в частности куриных яйцах, мясе, овощах, молоке и т.д. Яйца продолжают дорожать в Украине ввиду приближения Пасхи, однако некоторые магазины привлекают внимание потребителей акционными предложениями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут сэкономить на куриных яйцах.

Цены на поштучные яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится на уровне 87 грн. Конечно, во многих супермаркетах встречаются более низкие цены, а для максимальной экономии доступен нефасованный продукт.

Индекс потребительских цен на яйца в марте 2026 года составил 101,53%, то есть они подорожали на 1,53%. Однако в феврале этот показатель составил всего 100,80% относительно предыдущего месяца (января).

Мы узнали, что в Варусе предложили посетителям поштучные яйца по 5,99 грн. Десяток обойдется всего в 59,90 грн, а самая дешевая упаковка стоит 69,80 грн. То есть разница составит 9,90 грн. Это немного, однако позволит купить на одно яйцо больше.

Стоимость поштучных яиц в Варусе. Фото: Новини.LIVE

В других продуктовых сетях ценовая ситуация немного хуже. Например, в Форе штука стоит 6,65 грн, в МегаМаркете — 8 грн, в Ашане — 6,80 грн.

Самая дешевая упаковка яиц в Украине

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и узнали, сколько украинцы должны отдать за самую дешевую упаковку яиц по состоянию на 31 марта 2026 года. Результат оказался таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Новус — 78,99 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 79,50 грн;

Ашан — 80 грн;

АТБ — 80,60 грн;

МегаМаркет — 80,70 грн.

Очевидно, перед Пасхой цены на куриные яйца вырастут, поскольку спрос будет максимальным. В то же время потребители не откажутся от покупки продукта даже в случае его подорожания, ведь праздник не может обойтись без яиц. Со второй половины апреля 2026 года стоимость пойдет на спад, как обычно бывает на рынке.

Что еще нужно знать украинцам

