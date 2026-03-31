Вигідна ціна: один із супермаркетів запропонував яйця по 5,99 грн

Курячі яйця в українському супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців намагаються економити на продуктах, чекаючи знижок та розпродажів у супермаркетах. Це особливо вигідно на затребуваних товарах, зокрема курячих яйцях, м'ясі, овочах, молоці тощо. Яйця продовжують дорожчати в Україні з огляду на наближення Великодня, однак деякі магазини привертають увагу споживачів акційними пропозиціями.

Ціни на поштучні яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває на рівні 87 грн. Звісно, в багатьох супермаркетах трапляються нижчі ціни, а для максимальної економії доступний нефасований продукт.

Індекс споживчих цін на яйця у березні 2026 року склав 101,53%, тобто вони подорожчали на 1,53%. Водночас у лютому цей показник становив усього 100,80% відносно попереднього місяця (січня).

Ми дізналися, що у Варусі запропонували відвідувачам поштучні яйця по 5,99 грн. Десяток обійдеться всього у 59,90 грн, а найдешевша упаковка коштує 69,80 грн. Тобто різниця складе 9,90 грн. Це небагато, проте дозволить купити на одне яйце більше.

В інших продуктових мережах цінова ситуація трохи гірша. Наприклад, у Форі штука коштує 6,65 грн, у МегаМаркеті — 8 грн, в Ашані — 6,80 грн.

Найдешевша упаковка яєць в Україні

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і дізналися, скільки українці повинні віддати за найдешевшу упаковку яєць станом на 31 березня 2026 року. Результат виявився таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Новус — 78,99 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 79,50 грн;

Ашан — 80 грн;

АТБ — 80,60 грн;

МегаМаркет — 80,70 грн.

Очевидно, перед Великоднем ціни на курячі яйця виростуть, оскільки попит буде максимальним. Водночас споживачі не відмовляться від покупки продукту навіть у випадку його дорожчання, бо свято не може обійтися без яєць. З другої половини квітня 2026 року вартість піде на спад, як зазвичай буває на ринку.

