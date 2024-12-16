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Последний раз в 2024 году — что нужно сделать ФЛП в декабре

16 декабря 2024 11:47
Елизавета Супивская - редактор
Единый налог для ФЛП в декабре — когда и сколько платить
Заполнение налоговой декларации. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

У физических лиц-предпринимателей есть финансовые обязательства перед государством. Они должны своевременно уплачивать налоги от ведения хозяйственной деятельности, а также представлять отчетные декларации. ФЛП на упрощенной системе в декабре осталось несколько дней, чтобы успеть заплатить единый налог.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

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Крайние даты для ФЛП в декабре

Представители 3 группы уплачивают единый налог в течение полутора месяця после завершения квартала, тогда как предприниматели 1 и 2 группы должны пополнять государственный бюджет ежемесячно до 20 числа. Поэтому в декабре крайние даты для ФЛП такие:

  • 1 группа — 302,80 грн (до 20 декабря);
  • 2 группа — 1 420 грн (до 20 декабря).

Уже с января для представителей 2 группы вырастет единый налог до 1 600 грн в месяц, поскольку его рассчитывают с размера минимальной заработной платы (20%). По состоянию на 1 января 2025 года сумма будет составлять 8 000 грн.

Что делать с военным сбором и ЕСВ

В декабре военный сбор для физических лиц-предпринимателей в теории не был введен, поскольку его планируют перенести на 2025 год. Но президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал соответствующий законопроект с правками, потому обязанность уплаты нового налога по документу действует уже с октября.

"Но налоговая на горячей линии консультирует, чтобы платили уже со следующего года. Я тоже уверен на 99%, что уплату перенесут, поэтому за ФЛП военный сбор в этом году не платим", — констатировал Михаил Смокович.

Что касается единого социального взноса, то декабрь будет последним месяцем, когда средства в Пенсионный фонд уплачивают добровольно. Уже с января военную льготу отменят: ФЛП будут отдавать 1 760 грн ежемесячно.

Напомним, мобилизованные предприниматели имеют льготы по уплате налогов и предоставлению деклараций. Их освободили от обязанности отчитываться перед контролирующим органом в период службы. Однако после демобилизации необходимо выполнить некоторые требования.

Также мы писали, что с января банки усилят контроль за ФЛП. Используя риск-ориентированный подход, финансовые учреждения будут отслеживать нетипичные операции на счетах. Банки могут устанавливать ограничения, если заметят странные транзакции.

ФЛП налоги деньги декабрь предприниматели

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