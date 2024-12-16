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Востаннє у 2024 році — що треба зробити ФОПам у грудні

16 грудня 2024 11:47
Єлизавета Супівська - редактор
Єдиний податок для ФОПів у грудні — коли і скільки платити
Заповнення податкової декларації. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Фізичні особи-підприємці мають фінансові зобов’язання перед державою. Вони повинні вчасно сплачувати податки від ведення господарської діяльності, а також подавати звітні декларації. ФОПам на спрощеній системі у грудні залишилося кілька днів, аби встигнути заплатити єдиний податок.

Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

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Крайні дати для ФОП у грудні

Представники 3 групи сплачують єдиний податок протягом півтора місяця після завершення кварталу, натомість підприємці 1 та 2 групи повинні поповнювати державний бюджет щомісяця до 20 числа. Тож у грудні крайні дати для ФОПів такі:

  • 1 група — 302,80 грн (до 20 грудня);
  • 2 група — 1 420 грн (до 20 грудня).

Вже з січня для представників 2 групи зросте єдиний податок до 1 600 грн на місяць, оскільки його розраховують з розміру мінімальної заробітної плати (20%). Станом на 1 січня 2025 року сума становитиме 8 000 грн.

Що робити з військовим збором і ЄСВ

У грудні військовий збір для фізичних осіб-підприємців в теорії не запроваджений, оскільки його планують перенести на 2025 рік. Але президент України Володимир Зеленський досі не підписав відповідний законопроєкт із правками, тому обов’язок сплати нового податку за документом діє вже з жовтня.

"Та податкова на гарячій лінії консультує, щоб сплачували вже з наступного року. Я теж впевнений на 99%, що сплату перенесуть, тому за ФОП військовий збір в цьому році не платимо", — констатував Михайло Смокович.

Що стосується єдиного соціального внеску, то грудень буде останнім місяцем, коли кошти в Пенсійний фонд сплачуються добровільно. Вже з січня воєнну пільгу скасують: ФОПи віддаватимуть 1 760 грн щомісяця.

Нагадаємо, мобілізовані підприємці мають пільги зі сплати податків і подання декларацій. Їх звільнили від обов’язку звітувати перед контролюючим органом у період служби. Проте після демобілізації необхідно виконати певні вимоги.   

Також ми писали, що з січня банки посилять контроль за ФОПами. Використовуючи ризик-орієнтований підхід, фінансові установи відслідковуватимуть нетипові операції на рахунках. Банки можуть встановлювати обмеження, якщо помітять дивні транзакції.

ФОП податки гроші грудень підприємці

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17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

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