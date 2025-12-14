Курс евро достиг пикового значения — к чему готовиться в ближайшее время

Вывеска обменника валюты. Фото: Новини.LIVE

На валютном рынке Украины начались сдвиги в декабре. Официальный курс евро побил исторический максимум и достиг рекордного уровня с июля. Возникает вопрос, надолго ли задержится восходящий тренд и к чему готовиться украинцам на следующей неделе, в период с 15 по 21 декабря.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро в ближайшее время.

Чего ждать от курса евро

В течение двух недель декабря 2025 года официальный курс гривны к евро колебался в пределах 48,99-49,51 грн. Последний раз рекорд был установлен 2 декабря, когда НБУ рассчитал показатель на уровне 49,40 грн/евро. На текущей неделе доллар ослаб до 1,17 долл./евро, что повлекло за собой удорожание валюты в Украине.

"Евро привязано к доллару, поэтому удорожания не избежать. Однако ЕС на следующей неделе начнет входить в период рождественско-новогодних праздников, поэтому не будет никаких процессов, которые бы привели к резким колебаниям. Текущее соотношение сохранится, по крайней мере, до первой недели января", — отметил Плотников.

По его словам, в ближайшее время официальный курс будет находиться в прогнозируемых пределах — от 49,20 до 49,70 грн/евро, если валюта не начнет укрепляться в паре с долларом. А после основных декабрьских празднований, когда люди в ЕС полностью выйдут на работу и возобновят финансовые процессы, возможна динамика курса.

Почему евро изымают на границе

Пытаясь пересечь границу Украины с валютными ценностями, необходимо выполнить все таможенные требования, иначе существует риск остаться без наличных. Закон обязывает граждан письменно декларировать деньги, если сумма равна или превышает 10 000 евро в эквиваленте.

"Пересчет валюты и стоимости банковских металлов в евро осуществляется по официальному курсу, установленному Национальным банком (или по кросс-курсу) на день пересечения границы", — говорится на сайте Государственной таможенной службы.

Попытка уклониться от декларирования наказывается штрафом в размере 20% от суммы превышения, согласно статье 471 Таможенного кодекса. В случае умышленного сокрытия валюты или попытки обойти контроль евро в кошельке могут конфисковать, оставив нарушителя без финансов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, определенные дни недели не подходят для покупки долларов или евро. Украинцам советуют обращаться в обменники ближе к середине недели, избегая финансовых операций в понедельник и пятницу.

Также мы рассказывали, можно ли рассчитаться с продавцом квартиры иностранной валютой, в частности евро. В договорах купли-продажи недвижимости стороны обязаны указывать сумму в гривне.