Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Восходящий тренд курса евро продолжится — чего ждать украинцам

Восходящий тренд курса евро продолжится — чего ждать украинцам

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 08:10
Курс евро достиг пикового значения — к чему готовиться в ближайшее время
Вывеска обменника валюты. Фото: Новини.LIVE

На валютном рынке Украины начались сдвиги в декабре. Официальный курс евро побил исторический максимум и достиг рекордного уровня с июля. Возникает вопрос, надолго ли задержится восходящий тренд и к чему готовиться украинцам на следующей неделе, в период с 15 по 21 декабря.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро в ближайшее время.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от курса евро

В течение двух недель декабря 2025 года официальный курс гривны к евро колебался в пределах 48,99-49,51 грн. Последний раз рекорд был установлен 2 декабря, когда НБУ рассчитал показатель на уровне 49,40 грн/евро. На текущей неделе доллар ослаб до 1,17 долл./евро, что повлекло за собой удорожание валюты в Украине.

Восходящий тренд курса евро продолжится — чего ждать украинцам - фото 1
Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

"Евро привязано к доллару, поэтому удорожания не избежать. Однако ЕС на следующей неделе начнет входить в период рождественско-новогодних праздников, поэтому не будет никаких процессов, которые бы привели к резким колебаниям. Текущее соотношение сохранится, по крайней мере, до первой недели января", — отметил Плотников.

По его словам, в ближайшее время официальный курс будет находиться в прогнозируемых пределах — от 49,20 до 49,70 грн/евро, если валюта не начнет укрепляться в паре с долларом. А после основных декабрьских празднований, когда люди в ЕС полностью выйдут на работу и возобновят финансовые процессы, возможна динамика курса.

Почему евро изымают на границе

Пытаясь пересечь границу Украины с валютными ценностями, необходимо выполнить все таможенные требования, иначе существует риск остаться без наличных. Закон обязывает граждан письменно декларировать деньги, если сумма равна или превышает 10 000 евро в эквиваленте.

"Пересчет валюты и стоимости банковских металлов в евро осуществляется по официальному курсу, установленному Национальным банком (или по кросс-курсу) на день пересечения границы", — говорится на сайте Государственной таможенной службы.

Попытка уклониться от декларирования наказывается штрафом в размере 20% от суммы превышения, согласно статье 471 Таможенного кодекса. В случае умышленного сокрытия валюты или попытки обойти контроль евро в кошельке могут конфисковать, оставив нарушителя без финансов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, определенные дни недели не подходят для покупки долларов или евро. Украинцам советуют обращаться в обменники ближе к середине недели, избегая финансовых операций в понедельник и пятницу.

Также мы рассказывали, можно ли рассчитаться с продавцом квартиры иностранной валютой, в частности евро. В договорах купли-продажи недвижимости стороны обязаны указывать сумму в гривне.

курс валют курс евро евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации