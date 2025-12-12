Курс доллара и евро — удивит ли украинцев валютный рынок в ближайшее время

Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

Валютный рынок Украины постепенно переходит от штиля к незначительному шторму. Декабрь начался неожиданными колебаниями курса доллара и евро после относительной стабильности в октябре-ноябре. Возникает вопрос, продолжится ли восходящая динамика на рынке на следующей неделе.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время.

Чего ждать от курса доллара

С 1 по 12 декабря официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 42,05-42,34 грн/долл. По мнению эксперта, подобный тренд сохранится до конца текущего года. Девальвацию гривны останавливать не будут, поскольку в госбюджете-2026 заложили средний курс 45,70 грн/долл.

"Я не вижу до конца следующей недели чего-то такого, что привело бы к внезапному обесцениванию или укреплению национальной валюты. Возможны копеечные колебания, чтобы к концу 2025 года стоимость американской валюты вышла на показатель 42,50 грн/долл.", — уточнил Плотников.

Он добавил, что на формирование официальных курсов в Украине сейчас больше всего влияет баланс между спросом и предложением, а также желание государства зачислить финансовую помощь от западных партнеров по более выгодному курсу. Это приводит к тому, что Национальный банк не вмешивается и не укрепляет гривну.

Что будет с курсом евро в Украине

Европейская валюта побила рекорд и 12 декабря зафиксировалась на отметке 49,51 грн. Это самый большой официальный курс со 2 июля, то есть произошло обновление исторического максимума. В главной валютные паре соотношение в очередной раз достигло уровня 1,17 долл./евро, что повлияло на расчет НБУ.

"Евро привязано к доллару, поэтому удорожания не избежать. Однако ЕС на следующей неделе начнет входить в период рождественско-новогодних праздников, следовательно не будет никаких процессов, которые бы привели к резким колебаниям. Текущее соотношение будет сохраняться, по крайней мере, до первой недели января", — констатировал экономист.

Уже после основных празднований, когда люди начнут выходить на работу, будут происходить события, связанные то ли с укреплением евро, то ли с ослаблением. А в ближайшее время Плотников прогнозирует курсовую динамику в диапазоне 49,20-49,70 грн/евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские банки должны принимать все доллары, выпущенные ФРС с 1914 года, даже купюры столетней давности. Но на практике финансовые учреждения часто вводят ограничения для клиентов.

Также мы писали, что курсы валют в течение недели колеблются по определенной схеме. Отслеживание динамики позволяет определить периоды, когда украинцам выгоднее всего покупать доллары и евро.