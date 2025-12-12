Курс долара і євро — чи здивує українців валютний ринок найближчим часом

Обмінник валюти. Фото: Новини.LIVE

Валютний ринок України поступово переходить від штилю до незначного шторму. Грудень розпочався несподіваними коливаннями курсу долара і євро після відносної стабільності в жовтні-листопаді. Виникає питання, чи продовжиться висхідна динаміка на ринку наступного тижня.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара і євро найближчим часом.

Чого чекати від курсу долара

З 1 по 12 грудня офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 42,05-42,34 грн/дол. На думку експерта, подібний тренд збережеться до кінця поточного року. Девальвацію гривні зупиняти не будуть, оскільки в держбюджеті-2026 заклали середній курс 45,70 грн/дол.

"Я не бачу до кінця наступного тижня чогось такого, що призвело би до раптового знецінення або зміцнення національної валюти. Можливі копійчані коливання, аби до кінця 2025 року вартість американської валюти вийшла на показник 42,50 грн/дол.", — уточнив Плотніков.

Він додав, що на формування офіційних курсів в Україні зараз найбільше впливає баланс між попитом і пропозицією, а також бажання держави зарахувати фінансову допомогу від західних партнерів по більш вигідному курсу. Це призводить до того, що Національний банк не втручається і не зміцнює гривню.

Що буде з курсом євро в Україні

Європейська валюта побила рекорд і 12 грудня зафіксувалася на позначці 49,51 грн. Це найбільший офіційний курс із 2 липня, тобто відбулося оновлення історичного максимуму. У головній валютні парі співвідношення вкотре досягнуло рівня 1,17 дол./євро, що вплинуло на розрахунок НБУ.

"Євро прив'язане до долара, тому дорожчання не уникнути. Однак ЄС наступного тижня почне входити у період різдвяно-новорічних свят, отже не буде жодних процесів, які би призвели до різких коливань. Поточне співвідношення буде зберігатися, принаймні, до першого тижня січня", — констатував економіст.

Вже після основних святкувань, коли люди почнуть виходити на роботу, будуть відбуватися події, пов'язані чи то зі зміцненням євро, чи то з послабленням. А найближчим часом Плотніков прогнозує курсову динаміку в діапазоні 49,20-49,70 грн/євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські банки повинні приймати всі долари, випущені ФРС з 1914 року, навіть купюри столітньої давності. Але на практиці фінансові установи часто запроваджують обмеження для клієнтів.

Також ми писали, що курси валют протягом тижня коливаються за певною схемою. Відслідковування динаміки дозволяє визначити періоди, коли українцям найвигідніше купувати долари і євро.