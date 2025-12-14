Курс євро досяг пікового значення — до чого готуватися найближчим часом

Вивіска обмінника валюти. Фото: Новини.LIVE

На валютному ринку України почалися зрушення у грудні. Офіційний курс євро побив історичний максимум і досяг рекордного рівня з липня. Виникає питання, чи надовго затримається висхідний тренд і до чого готуватися українцям наступного тижня, у період із 15 по 21 грудня.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом євро найближчим часом.

Чого чекати від курсу євро

Протягом двох тижнів грудня 2025 року офіційний курс гривні до євро коливався в межах 48,99-49,51 грн. Востаннє рекорд було встановлено 2 грудня, коли НБУ розрахував показник на рівні 49,40 грн/євро. На поточному тижні долар ослаб до 1,17 дол./євро, що спричинило дорожчання валюти в Україні.



"Євро прив'язане до долара, тому дорожчання не уникнути. Однак ЄС наступного тижня почне входити у період різдвяно-новорічних свят, отже не буде жодних процесів, які би призвели до різких коливань. Поточне співвідношення буде зберігатися, принаймні, до першого тижня січня", — зазначив Плотніков.

За його словами, найближчим часом офіційний курс перебуватиме у прогнозованих межах — від 49,20 до 49,70 грн/євро, якщо валюта не почне зміцнюватися в парі з доларом. А після основних грудневих святкувань, коли люди в ЄС повністю вийдуть на роботу і відновлять фінансові процеси, можлива динаміка курсу.

Чому євро вилучають на кордоні

Намагаючись перетнути кордон України з валютними цінностями, необхідно виконати всі митні вимоги, інакше існує ризик залишитися без готівки. Закон зобов’язує громадян письмово декларувати гроші, якщо сума дорівнює або перевищує 10 000 євро в еквіваленті.

"Перерахунок валюти і вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом, установленим Національним банком (або за крос-курсом) на день перетину кордону", — йдеться на сайті Державної митної служби.

Спроба ухилитися від декларування карається штрафом у розмірі 20% від суми перевищення, згідно зі статтею 471 Митного кодексу. В разі умисного приховування валюти чи намагання обійти контроль євро в гаманці можуть конфіскувати, залишивши порушника без фінансів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, певні дні тижня не підходять для купівлі доларів або євро. Українцям радять звертатися в обмінники ближче до середини тижня, уникаючи фінансових операцій у понеділок і п’ятницю.

Також ми розповідали, чи можна розрахуватися з продавцем квартири іноземною валютою, зокрема євро. У договорах купівлі-продажу нерухомості сторони зобов’язані вказувати суму в гривні.