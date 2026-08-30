Пенсия для военнослужащих в 2026 году: кто имеет право на выплаты и при каких условиях

Военнослужащий ВСУ. Фото: Новини.LIVE

После увольнения с военной службы военнослужащий может получать пенсию по различным основаниям. Чаще всего речь идет о пенсии за выслугу лет или по инвалидности. Отдельно предусмотрены выплаты для членов семей военнослужащих в случае потери кормильца. Известно, какие условия влияют на право назначения пенсии и ее размер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины № 2262-XII.

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Пенсия за выслугу лет

Такую пенсию могут назначить независимо от возраста, если на момент увольнения человек имеет необходимый стаж. Для военнослужащих, увольняющихся с 1 октября 2020 года или позднее, одно из основных условий — не менее 25 календарных лет стажа.

Есть и другие основания. В частности, право на пенсию может возникнуть в 45 лет, если у человека не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев приходится на военную или иную службу, определенную законом.

Для лиц с инвалидностью вследствие войны требование относительно возраста по этому основанию не применяется. Закон также устанавливает отдельные правила для военнослужащих летного и плавающего состава.

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Размер пенсии за выслугу лет зависит от основания для её назначения и денежного довольствия. Например, по общему правилу при 20 годах выслуги пенсия составляет 50 % соответствующих сумм денежного довольствия, а за каждый год выслуги свыше 20 лет добавляется еще 3 %.

Пенсия по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают, если инвалидность наступила во время прохождения службы или не позднее чем через три месяца после увольнения. Если же инвалидность была установлена позднее, право на пенсию также может возникнуть, если она стала следствием заболевания, травмы, ранения, контузии или увечья, возникших во время службы или пребывания в плену или в заложниках при предусмотренных законом условиях.

В зависимости от степени утраты трудоспособности устанавливается I, II или III группа инвалидности.

Отдельно определяется причина инвалидности. В частности, к лицам с инвалидностью вследствие войны относятся военнослужащие, инвалидность которых связана с ранением, контузией, увечьем или заболеванием, полученными во время защиты Украины или выполнения обязанностей военной службы.

Такая пенсия назначается на весь период установленной инвалидности. Для лиц с инвалидностью, достигших пенсионного возраста, предусмотрено пожизненное назначение.

Пенсия в случае потери кормильца

Отдельный вид пенсии предусмотрен для членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести. Право на такую выплату имеют нетрудоспособные члены семьи, соответствующие условиям закона. Пенсия назначается каждому члену семьи, имеющему на нее право.

Размер зависит, в частности, от обстоятельств гибели или смерти военнослужащего и количества членов семьи, имеющих право на выплату. Если военнослужащий погиб в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите Украины или при исполнении воинских обязанностей, одному нетрудоспособному члену семьи пенсия назначается в размере 70 % денежного довольствия погибшего. Если право на пенсию имеют двое или более нетрудоспособных членов семьи, каждому из них предусмотрено 50 % денежного довольствия в соответствии с установленными законом правилами.

Что учитывается при назначении пенсии

Размер и право на пенсию зависят от конкретной ситуации военнослужащего. Среди основных факторов — продолжительность службы, страховой стаж, денежное довольствие, основание увольнения и обстоятельства, при которых возникла инвалидность.

Закон также предусматривает льготный зачет отдельных периодов службы. В частности, во время военного положения один месяц службы может засчитываться как три месяца для определения размера пенсии, если военнослужащий непосредственно участвовал в соответствующих мероприятиях в районах и в период их проведения на условиях, определенных законом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут урезать пенсию из-за несвоевременного обновления данных. Если в течение 10 дней не сообщить в ПФУ о важных изменениях, может возникнуть переплата. Тогда лишние средства придется вернуть государству. В то же время в сентябре части пенсионеров автоматически начислят возрастные доплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, каков будет размер минимальных пенсий для людей с инвалидностью в сентябре. В зависимости от группы и основания для выплаты суммы могут существенно различаться, а для отдельных категорий они достигают более 18 тысяч гривен. Обычная минимальная пенсия в 2026 году составляет 2 595 гривен. В то же время для людей с инвалидностью вследствие войны и чернобыльцев действуют повышенные гарантии.