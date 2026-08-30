Пенсія для військових у 2026 році: хто має право на виплати та за яких умов

Військовий ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Після звільнення з військової служби військовослужбовець може отримувати пенсію за різних підстав. Найчастіше йдеться про пенсію за вислугу років або за інвалідністю. Окремо передбачені виплати для членів сімей військових у разі втрати годувальника. Відомо, які умови впливають на право призначення пенсії та її розмір.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон України №2262-XII.

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Пенсія за вислугу років

Таку пенсію можуть призначити незалежно від віку, якщо на момент звільнення людина має необхідну вислугу. Для військовослужбовців, які звільняються з 1 жовтня 2020 року або пізніше, одна з основних умов — щонайменше 25 календарних років вислуги.

Є й інші підстави. Зокрема, право на пенсію може виникнути у 45 років, якщо людина має щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців припадає на військову або іншу службу, визначену законом.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни вимога щодо віку за цією підставою не застосовується. Закон також встановлює окремі правила для військовослужбовців льотного та плаваючого складу.

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Розмір пенсії за вислугу років залежить від підстави її призначення та грошового забезпечення. Наприклад, за загальним правилом при 20 роках вислуги пенсія становить 50% відповідних сум грошового забезпечення, а за кожен рік вислуги понад 20 років додається ще 3%.

Пенсія по інвалідності

Пенсію по інвалідності призначають, якщо інвалідність настала під час проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення. Якщо ж інвалідність встановили пізніше, право на пенсію також може виникнути, коли вона стала наслідком захворювання, травми, поранення, контузії чи каліцтва, які виникли під час служби або перебування в полоні чи заручниках за передбачених законом умов.

Залежно від ступеня втрати працездатності встановлюється I, II або III група інвалідності.

Окремо визначають причину інвалідності. Зокрема, до осіб з інвалідністю внаслідок війни належать військовослужбовці, інвалідність яких пов'язана з пораненням, контузією, каліцтвом або захворюванням, отриманими під час захисту України чи виконання обов'язків військової служби.

Така пенсія призначається на весь період встановленої інвалідності. Для осіб з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, передбачено довічне призначення.

Пенсія у разі втрати годувальника

Окремий вид пенсії передбачений для членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти. Право на таку виплату мають непрацездатні члени сім'ї, які відповідають умовам закону. Пенсія призначається кожному члену сім'ї, який має на неї право.

Розмір залежить, зокрема, від обставин загибелі або смерті військовослужбовця та кількості членів сім'ї, які мають право на виплату. Якщо військовослужбовець загинув через поранення, контузію чи каліцтво, отримані під час захисту України або виконання військових обов'язків, одному непрацездатному члену сім'ї пенсія встановлюється у розмірі 70% грошового забезпечення загиблого. Якщо право на пенсію мають двоє або більше непрацездатних членів сім'ї, кожному з них передбачено 50% грошового забезпечення за встановленими законом правилами.

Що враховують під час призначення пенсії

Розмір і право на пенсію залежать від конкретної ситуації військовослужбовця. Серед основних чинників — тривалість служби, страховий стаж, грошове забезпечення, підстава звільнення та обставини, за яких виникла інвалідність.

Закон також передбачає пільгове зарахування окремих періодів служби. Зокрема, під час воєнного стану один місяць служби може зараховуватися за три місяці для визначення розміру пенсії, якщо військовослужбовець безпосередньо брав участь у відповідних заходах у районах та в період їх проведення за умов, визначених законом.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям можуть урізати пенсію через несвоєчасне оновлення даних. Якщо протягом 10 днів не повідомити ПФУ про важливі зміни, може виникнути переплата. Тоді зайві кошти доведеться повернути державі. Водночас у вересні частині пенсіонерів автоматично нарахують вікові доплати.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки становитимуть мінімальні пенсії для людей з інвалідністю у вересні. Залежно від групи та підстави для виплати суми можуть суттєво відрізнятися, а для окремих категорій вони сягають понад 18 тисяч гривень. Звичайна мінімальна пенсія у 2026 році становить 2 595 гривень. Водночас для людей з інвалідністю внаслідок війни та чорнобильців діють підвищені гарантії.