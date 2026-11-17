Водительские права не для всех: кому могут отказать в оформлении в 2026 году
Во время военного положения в Украине действуют особые условия для водителей со стажем и тех, кто ещё планирует сесть за руль. Государство максимально упростило бюрократические процедуры. Теперь обменять водительское удостоверение или сдать экзамен можно без привязки к месту регистрации, а в отдельных случаях — даже без медицинской справки.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД, передают Новини.LIVE.
Что разрешено водителям
В законодательстве предусмотрены так называемые льготы, которые будут действовать до окончания войны и еще в течение определенного времени после отмены военного положения:
- Просроченные документы остаются действительными. Если срок действия первого водительского удостоверения (выданного на 2 года) истек во время войны, им можно легально пользоваться до конца военного положения и еще год после него. Так же на год продлеваются права иностранцев, переехавших в Украину на постоянное жительство.
- Отмена медицинских справок при обмене. Во время войны заменить поврежденное водительское удостоверение, изменить в нем фамилию или восстановить документ после утери или кражи можно без медицинской справки. Она понадобится только тем, кто сдает экзамены впервые или открывает новую категорию.
- Свобода выбора сервисного центра. Сдавать теоретический или практический экзамен, получить готовое удостоверение или забрать изъятые права можно в любом отделении МВД страны независимо от того, где обучался ученик.
Как проходят экзамены
Для тех, кто только получает водительскую квалификацию, действует правило территориального разграничения практических экзаменов. Навыки управления мотоциклами и мопедами категорий A1, A, B1 проверяются исключительно на специальных площадках. А на легковых автомобилях, грузовиках и автобусах — только в условиях реального дорожного движения по утвержденным маршрутам. Если срок действия свидетельства об окончании автошколы истек во время войны, оно все равно подходит для допуска к экзаменам.
Сколько стоит оформление водительского удостоверения
Срок изготовления и выдачи водительского удостоверения составляет до 5 рабочих дней, а стоимость зависит от типа обращения:
- 1320 грн — первичная выдача прав или открытие новой категории со сдачей обоих экзаменов;
- 1070 грн — открытие более низкой категории. Здесь нужно сдать только практику после 20-часового курса;
- 650 грн — обычная замена документа.
Какие документы необходимы для оформления прав
Для оформления прав необходимо обратиться в сервисный центр и предоставить:
- Паспорт (подойдет электронный в приложении "Дія" вместе с выпиской о месте жительства).
- Идентификационный код (РНОКПП).
- Квитанцию об оплате и соответствующие свидетельства или справки.
Когда в оформлении могут отказать
Администратор приостановит оформление, если заявитель не достиг необходимого возраста, предоставил неполный пакет документов или в государственных реестрах отсутствуют данные о регистрации его места жительства или об окончании автошколы. Также отказ получат лица, имеющие временное ограничение на управление транспортными средствами или находящиеся в розыске. О таких посетителях сотрудники МВД могут немедленно сообщить в полицию.
С чем еще стоит ознакомиться
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