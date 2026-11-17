Водитель за рулем. Фото: Pexels

Во время военного положения в Украине действуют особые условия для водителей со стажем и тех, кто ещё планирует сесть за руль. Государство максимально упростило бюрократические процедуры. Теперь обменять водительское удостоверение или сдать экзамен можно без привязки к месту регистрации, а в отдельных случаях — даже без медицинской справки.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД, передают Новини.LIVE.

Реклама

Что разрешено водителям

В законодательстве предусмотрены так называемые льготы, которые будут действовать до окончания войны и еще в течение определенного времени после отмены военного положения:

Просроченные документы остаются действительными. Если срок действия первого водительского удостоверения (выданного на 2 года) истек во время войны, им можно легально пользоваться до конца военного положения и еще год после него. Так же на год продлеваются права иностранцев, переехавших в Украину на постоянное жительство. Отмена медицинских справок при обмене. Во время войны заменить поврежденное водительское удостоверение, изменить в нем фамилию или восстановить документ после утери или кражи можно без медицинской справки. Она понадобится только тем, кто сдает экзамены впервые или открывает новую категорию. Свобода выбора сервисного центра. Сдавать теоретический или практический экзамен, получить готовое удостоверение или забрать изъятые права можно в любом отделении МВД страны независимо от того, где обучался ученик.

Как проходят экзамены

Для тех, кто только получает водительскую квалификацию, действует правило территориального разграничения практических экзаменов. Навыки управления мотоциклами и мопедами категорий A1, A, B1 проверяются исключительно на специальных площадках. А на легковых автомобилях, грузовиках и автобусах — только в условиях реального дорожного движения по утвержденным маршрутам. Если срок действия свидетельства об окончании автошколы истек во время войны, оно все равно подходит для допуска к экзаменам.

Сколько стоит оформление водительского удостоверения

Срок изготовления и выдачи водительского удостоверения составляет до 5 рабочих дней, а стоимость зависит от типа обращения:

Читайте также:

1320 грн — первичная выдача прав или открытие новой категории со сдачей обоих экзаменов;

1070 грн — открытие более низкой категории. Здесь нужно сдать только практику после 20-часового курса;

650 грн — обычная замена документа.

Какие документы необходимы для оформления прав

Для оформления прав необходимо обратиться в сервисный центр и предоставить:

Паспорт (подойдет электронный в приложении "Дія" вместе с выпиской о месте жительства). Идентификационный код (РНОКПП). Квитанцию об оплате и соответствующие свидетельства или справки.

Когда в оформлении могут отказать

Администратор приостановит оформление, если заявитель не достиг необходимого возраста, предоставил неполный пакет документов или в государственных реестрах отсутствуют данные о регистрации его места жительства или об окончании автошколы. Также отказ получат лица, имеющие временное ограничение на управление транспортными средствами или находящиеся в розыске. О таких посетителях сотрудники МВД могут немедленно сообщить в полицию.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE выясняли, за какие медицинские процедуры украинцы могут не платить. Это право регулируется Программой медицинских гарантий. Если в больнице за перечень бесплатных услуг требуют деньги, необходимо обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины.

Также Новини.LIVE сообщали о видах наказаний для "дропов". За умышленную передачу данных банковской карты может грозить до 6 лет лишения свободы. Такой законопроект подписал Президент Украины Владимир Зеленский.