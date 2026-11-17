Водій за кермом. Фото: Pexels

Під час воєнного стану в Україні діють особливі умови для водіїв зі стажем та тих, хто ще планує сідати за кермо. Держава максимально спростила бюрократичні процедури. Тепер обміняти посвідчення чи скласти іспит можна без прив’язки до місця реєстрації, а в окремих випадках — навіть без медичної довідки.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, передають Новини.LIVE.

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Що дозволено водіям

Законодавство має так звані полегшення, які діятимуть до завершення війни та ще протягом певного часу після скасування воєнного стану:

Прострочені документи залишаються чинними. Якщо термін дії першого посвідчення водія (виданого на 2 роки) закінчився під час війни, ним можна легально користуватися до кінця воєнного стану та ще рік після нього. Так само на рік продовжуються права іноземців, які переїхали в Україну на постійне проживання. Скасування медичних довідок при обміні. Під час війни замінити зіпсоване посвідчення, змінити в ньому прізвище чи відновити документ після втрати або викрадення можна без медичної довідки. Вона знадобиться лише тим, хто складає іспити вперше або відкриває нову категорію. Свобода вибору сервісного центру. Складати теоретичний чи практичний іспит, отримати готове посвідчення або забрати вилучені права можна у будь-якому відділенні МВС країни в незалежності від того, де учень навчався.

Як проходять іспити

Для тих, хто тільки здобуває водійський фах, діє правило територіального розмежування практичних іспитів. Навички керування мотоциклами та мопедами категорії A1, A, B1 перевіряють виключно на спеціальних майданчиках. А легковими авто, вантажівками та автобусами — лише в умовах реального дорожнього руху за затвердженими маршрутами. Якщо термін дії свідоцтва про закінчення автошколи вийшов під час війни, воно все одно підходить для допуску до іспитів.

Скільки коштує оформлення посвідчення

Термін виготовлення та видачі посвідчення становить до 5 робочих днів, а вартість залежить від типу звернення:

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1320 грн — первинна видача прав або відкриття нової категорії зі складанням обох іспитів;

1070 грн — відкриття нижчої категорії. Тут потрібно скласти лише практику після 20-годинного курсу;

650 грн — звичайний обмін документа.

Які документи необхідні для оформлення прав

Для оформлення прав необхідно звернутись до сервісного центру і надати:

Паспорт (підійде електронний у Дії разом із витягом про місце проживання). Ідентифікаційний код (РНОКПП). Квитанція про оплату та відповідні свідоцтва чи довідки.

Коли в оформленні можуть відмовити

Адміністратор зупинить оформлення, якщо заявник не досяг потрібного віку, надав неповний пакет документів або в державних реєстрах відсутні дані про реєстрацію його місця проживання чи закінчення автошколи. Також відмову отримають особи, які мають тимчасове обмеження на керування транспортом або перебувають у розшуку. Про таких відвідувачів працівники МВС можуть негайно повідомити поліцію.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE дізнавались, за які медичні процедури українці можуть не платити. Регулюється таке право Програмою медичних гарантій. Якщо в лікарні за перелік безкоштовних послуг вимагають гроші, необхідно звернутись на гарячу лінію Національної служби здоров’я України.

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