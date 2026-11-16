Пацієнт з лікарями. Фото: УНІАН

Українці можуть безкоштовно пройти низку медичних обстежень, здати аналізи, отримати консультації вузьких спеціалістів, зробити операцію та пройти реабілітацію. Ці послуги оплачує держава в межах програми Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Водночас важливо знати, які саме процедури покриває програма, чи потрібне направлення та до якої лікарні звертатися.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Програму медичних гарантій.

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Які обстеження можна пройти безкоштовно

У межах Програми медичних гарантій пацієнтам доступні лабораторні та інші обстеження. Їх призначають лікарі відповідно до стану здоров’я та медичних показань.

Зокрема, безоплатно можна пройти:

загальний і біохімічний аналізи крові;

загальний аналіз сечі;

визначення рівня глюкози та холестерину;

ультразвукові дослідження;

рентгенологічні обстеження;

комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію за показаннями;

ендоскопічні дослідження, зокрема гастроскопію та колоноскопію.

Також програма передбачає обстеження для раннього виявлення онкологічних захворювань. Серед них — мамографія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія, бронхоскопія та езофагогастродуоденоскопія.

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Проте це не означає, що будь-яке обстеження можна пройти на власний розсуд без оплати. Його необхідність має визначити лікар, а сама послуга повинна входити до відповідного пакета медичних гарантій.

Яке лікування оплатить держава

Безоплатною може бути не лише діагностика, а й хірургічне втручання. Якщо пацієнта госпіталізують для операції до медичного закладу, який має відповідний договір із НСЗУ, держава покриває цілий комплекс послуг.

До нього входять передопераційні обстеження, консультація анестезіолога, знеболення, сама операція, необхідні медикаменти, післяопераційний догляд і харчування в стаціонарі. За потреби пацієнту також надають інтенсивну терапію та реабілітацію.

Окремі пакети передбачають безоплатне лікування інфарктів та інсультів, онкологічних захворювань, проведення хіміотерапії та інших процедур.

Також держава оплачує:

медичну допомогу під час пологів;

лікування новонароджених, які народжувались із певними складнощами;

трансплантацію.

Хто може отримати безкоштовну реабілітацію

Програма передбачає амбулаторну та стаціонарну реабілітацію для дорослих і дітей. Її можуть призначити, зокрема, після інсульту, травм, операцій та інших станів, які потребують відновлення функцій організму.

Окремо передбачена реабілітаційна допомога немовлятам, які народилися передчасно або мають проблеми зі здоров’ям, протягом перших трьох років життя.

Чи можуть у лікарні вимагати гроші

Послуги, які входять до Програми медичних гарантій і надаються в межах договору медзакладу з НСЗУ, мають бути безоплатними для пацієнта. Це стосується не лише самої процедури, а й передбачених пакетом ліків та витратних матеріалів.

Якщо за таку послугу вимагають оплату, пацієнт може звернутися до керівництва лікарні або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Перед візитом варто перевірити, чи має обраний заклад договір із НСЗУ саме на потрібний вид допомоги.

З чим ще варто ознайомитись

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