Пациент с врачами. Фото: УНИАН

Украинцы могут бесплатно пройти ряд медицинских обследований, сдать анализы, получить консультации узких специалистов, сделать операцию и пройти реабилитацию. Эти услуги оплачивает государство в рамках программы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). При этом важно знать, какие именно процедуры покрывает программа, нужно ли направление и в какую больницу обращаться.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Программу медицинских гарантий.

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Какие обследования можно пройти бесплатно

В рамках Программы медицинских гарантий пациентам доступны лабораторные и другие обследования. Их назначают врачи в соответствии с состоянием здоровья и медицинскими показаниями.

В частности, бесплатно можно пройти:

общий и биохимический анализы крови;

общий анализ мочи;

определение уровня глюкозы и холестерина;

ультразвуковые исследования;

рентгенологические обследования;

компьютерную и магнитно-резонансную томографию по показаниям;

эндоскопические исследования, в частности гастроскопию и колоноскопию.

Также программа предусматривает обследования для раннего выявления онкологических заболеваний. Среди них — маммография, колоноскопия, гистероскопия, цистоскопия, бронхоскопия и эзофагогастродуоденоскопия.

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Однако это не означает, что любое обследование можно пройти по собственному усмотрению без оплаты. Необходимость его проведения должен определить врач, а сама услуга должна входить в соответствующий пакет медицинских гарантий.

Какое лечение оплатит государство

Бесплатной может быть не только диагностика, но и хирургическое вмешательство. Если пациента госпитализируют для операции в медицинское учреждение, имеющее соответствующий договор с НСЗУ, государство покрывает целый комплекс услуг.

В него входят предоперационные обследования, консультация анестезиолога, обезболивание, сама операция, необходимые лекарства, послеоперационный уход и питание в стационаре. При необходимости пациенту также предоставляют интенсивную терапию и реабилитацию.

Отдельные пакеты предусматривают бесплатное лечение инфарктов и инсультов, онкологических заболеваний, проведение химиотерапии и других процедур.

Также государство оплачивает:

медицинскую помощь во время родов;

лечение новорождённых, родившихся с определёнными осложнениями;

трансплантацию.

Кто может получить бесплатную реабилитацию

Программа предусматривает амбулаторную и стационарную реабилитацию для взрослых и детей. Ее могут назначить, в частности, после инсульта, травм, операций и других состояний, требующих восстановления функций организма.

Отдельно предусмотрена реабилитационная помощь младенцам, родившимся преждевременно или имеющим проблемы со здоровьем, в течение первых трех лет жизни.

Могут ли в больнице требовать деньги

Услуги, входящие в Программу медицинских гарантий и предоставляемые в рамках договора медицинского учреждения с НСЗУ, должны быть бесплатными для пациента. Это касается не только самой процедуры, но и предусмотренных пакетом лекарств и расходных материалов.

Если за такую услугу требуют оплату, пациент может обратиться к руководству больницы или позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Перед визитом стоит проверить, имеет ли выбранное учреждение договор с НСЗУ именно на необходимый вид помощи.

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