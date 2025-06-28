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Главная Экономика Vodafone запустит новые тарифы — чем они заинтересуют украинцев

Vodafone запустит новые тарифы — чем они заинтересуют украинцев

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 18:45
Vodafone приготовил новые тарифы — что получат абоненты в июле
Магазин Vodafone. Фото: Google Maps
Ключові моменти Что входит в новые тарифы Vodafone Что еще нужно знать украинцам

Мобильный оператор Vodafone сообщил абонентам о запуске новой линейки тарифов FLEXX со 2 июля 2025 года. Они подстроены под использование как в Украине, так за рубежом, учитывая потенциальное присоединение к единой роуминговой зоне с ЕС.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Что входит в новые тарифы Vodafone

Линейка FLEXX предназначена для абонентов, которые часто путешествуют по Европе и пользуются услугами мобильной связи в роуминге. Тарифы разработаны по концепции Rome like at home — клиенты компании смогут общаться и тратить трафик в странах ЕС (плюс Молдова) на условиях, максимально приближенных к домашним.

"Это удобное решение для тех, кто покупает стартовый пакет Vodafone с новым номером в магазине, и для абонентов, которые переходят в сеть со своим номером через MNP. Новые клиенты тарифов FLEXX станут участниками акции "ХОТ", которая предоставляет дополнительные минуты и интернет", — констатировал мобильный оператор.

Тариф FLEXX GO стоит 320 грн/4 недели и будет включать:

  • безлимитные звонки в сети Vodafone;
  • 1000 минут на разговоры по Украине (500 минут — в Украине и роуминге);
  • 50 ГБ (8 ГБ в роуминге);
  • 30 популярных приложений.

При переносе номера цена снизится до 200 грн за первые 6 пакетов услуг. Тариф FLEXX TOP стоит 500 грн/4 недели и будет включать:

  • безлимитные звонки в сети Vodafone;
  • 1 300 минут на разговоры по Украине (800 минут — в Украине и роуминге);
  • 100 ГБ (13 ГБ в роуминге);
  • 30 популярных приложений.

Воспользовавшись сервисом MNP, удастся снизить стоимость до 350 грн за первые 6 пакетов услуг. Подключение тарифов доступно в интернет-магазине мобильного оператора, приложении My Vodafone и любой точке продаж. Нужно лишь приобрести соответствующий стартовый пакет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар запустил новые мобильные тарифы для абонентов контракта и предоплаты, а в июле появятся пакеты услуг для корпоративных клиентов. Предложения содержат достаточные объемы трафика и минут на разговоры, безлимитные звонки, домашний интернет и Суперсилы.

Также мы писали, что украинцам по-новому будут предоставлять услуги мобильной связи. Операторы обязались блокировать спам-звонки, защищать абонентов от случайных списаний и долгов, предоставлять информацию о реальной скорости интернета в договоре и т.д.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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