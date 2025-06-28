Vodafone приготував нові тарифи — що отримають абоненти в липні

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Мобільний оператор Vodafone повідомив абонентів про запуск нової лінійки тарифів FLEXX із 2 липня 2025 року. Вони підлаштовані під використання як в Україні, так за кордоном, враховуючи потенційне приєднання до єдиної роумінгової зони з ЄС.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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Що входить у нові тарифи Vodafone

Лінійка FLEXX призначена для абонентів, які часто подорожують Європою і користуються послугами мобільного зв’язку в роумінгу. Тарифи розроблені за концепцією Rome like at home — клієнти компанії зможуть спілкуватися і витрачати трафік у країнах ЄС (плюс Молдова) на умовах, максимально наближених до домашніх.

"Це зручне рішення для тих, хто купує стартовий пакет Vodafone з новим номером у магазині, і для абонентів, які переходять у мережу зі своїм номером через MNP. Нові клієнти тарифів FLEXX стануть учасниками акції "ХОТ", яка надає додаткові хвилини та інтернет", — констатував мобільний оператор.

Тариф FLEXX GO коштуватиме 320 грн/4 тижні та включатиме:

безлімітні дзвінки в мережі Vodafone;

1000 хвилин на розмови по Україні (500 хвилин — в Україні та роумінгу);

50 ГБ (8 ГБ у роумінгу);

30 популярних застосунків.

При перенесенні номера ціна знизиться до 200 грн за перші 6 пакетів послуг. Тариф FLEXX TOP коштуватиме 500 грн/4 тижні та включатиме:

безлімітні дзвінки в мережі Vodafone;

1 300 хвилин на розмови по Україні (800 хвилин — в Україні та роумінгу);

100 ГБ (13 ГБ у роумінгу);

30 популярних застосунків.

Скориставшись сервісом MNP, вдасться знизити вартість до 350 грн за перші 6 пакетів послуг. Підключення тарифів доступне в інтернет-магазині мобільного оператора, додатку My Vodafone та будь-якій точці продажу. Потрібно лише придбати відповідний стартовий пакет.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар запустив нові мобільні тарифи для абонентів контракту і передплати, а в липні з’являться пакети послуг для корпоративних клієнтів. Пропозиції містять достатні обсяги трафіку та хвилин на розмови, безлімітні дзвінки, домашній інтернет і Суперсили.

Також ми писали, що українцям по-новому надаватимуть послуги мобільного зв’язку. Оператори зобов’язалися блокувати спам-дзвінки, захищати абонентів від випадкових списань і боргів, надавати інформацію про реальну швидкість інтернету в договорі тощо.