Vodafone готовит изменения — какие тарифы подорожают и что абоненты получат взамен

Мобильный оператор Vodafone Украина сообщил об обновлении условий некоторых тарифов, которые сейчас уже не подключают новые абоненты. Речь не только о повышении их стоимости, но и их улучшении.

О том, как изменится стоимость некоторых тарифов Vodafone и что абоненты получат взамен, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Почему меняют тарифы

В Vodafone объясняют, что обновление архивных тарифов является необходимым шагом для поддержания стабильной работы сети и ее развития. На это повлияли несколько факторов:

Потребность в восстановлении оборудования и сложности с логистикой. Рост расходов на электроэнергию и резервное питание базовых станций. Большая нагрузка на сеть из-за перебоев с электроснабжением.

В пресс-службе компании отметили, что Vodafone постоянно инвестирует в инфраструктуру, чтобы обеспечить надежную связь по всей стране.

Какие тарифы Vodafone подорожают

Изменения коснутся популярных линеек Joice и SuperNet. В среднем пакеты подорожают на 60-80 гривен. Обновленные цены будут такими:

Light+ — с 185 до 230 грн за 4 недели;

SuperNet Unlim — с 470 до 520 грн/месяц;

SuperNet Start+ — с 260 до 330 грн/месяц;

Joice и Joice Start 2023 — с 260 до 330 грн/месяц;

Joice Start и Joice Start Special — с 270 до 340 грн за 4 недели;

Joice PRO и Joice PRO 2023 — примерно 390-400 грн вместо 320-330 грн.

Больше всего подорожают тарифы Joice MAX (с 450 до 520 грн) и SuperNet Turbo (с 250 до 320 грн).

Что абоненты получат взамен

Обновление тарифов предусматривает не только повышение цен, но и улучшение наполнения пакетов. В частности, абонентам увеличат объем мобильного интернета в Украине и количество минут для звонков на другие сети.

Кроме того, компания расширит услуги роуминга в странах ЕС. Vodafone обещает заранее информировать абонентов об изменениях через персональные сообщения.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили об изменениях в мобильном обслуживании. Абоненты Киевстара смогут пользоваться новыми возможностями за границей. Обновленные тарифы заработают с 1 марта 2026 года.

Также мы рассказывали, что многие люди выбирают мобильные тарифы по количеству услуг, а не по цене. Молодежь и подростки особенно ценят большой объем интернет-трафика. Поэтому операторы подготовили несколько выгодных пакетов, которые это обеспечивают.