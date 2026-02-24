Vodafone готує зміни для користувачів — які тарифи подорожчають та що абоненти отримають натомість

Люди біля магазину Vodafone. Фото: УНІАН

Мобільний оператор Vodafone Україна повідомив про оновлення умов деяких тарифів, які зараз уже не підключають нові абоненти. Мова не лише про підвищення їх вартості, а й їх покращення.

Про те, як зміниться вартість деяких тарифів Vodafone та що абоненти отримають натомість, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Чому змінюють тарифи

У Vodafone пояснюють, що оновлення архівних тарифів є необхідним кроком для підтримки стабільної роботи мережі та її розвитку. На це вплинули кілька факторів:

Потреба у відновленні обладнання та складнощі з логістикою. Зростання витрат на електроенергію та резервне живлення базових станцій. Велике навантаження на мережу через перебої з електропостачанням.

У пресслужбі компанії наголосили, що Vodafone постійно інвестує в інфраструктуру, щоб забезпечити надійний зв’язок по всій країні.

Які тарифи Vodafone подорожчають

Зміни торкнуться популярних лінійок Joice та SuperNet. У середньому пакети подорожчають на 60–80 гривень. Оновлені ціни будуть такими:

Light+ — з 185 до 230 грн за 4 тижні;

SuperNet Unlim — з 470 до 520 грн/місяць;

SuperNet Start+ — з 260 до 330 грн/місяць;

Joice та Joice Start 2023 — з 260 до 330 грн/місяць;

Joice Start і Joice Start Special — з 270 до 340 грн за 4 тижні;

Joice PRO та Joice PRO 2023 — приблизно 390–400 грн замість 320–330 грн.

Найбільше подорожчають тарифи Joice MAX (з 450 до 520 грн) і SuperNet Turbo (з 250 до 320 грн).

Що абоненти отримають натомість

Оновлення тарифів передбачає не тільки підвищення цін, а й покращення наповнення пакетів. Зокрема, абонентам збільшать обсяг мобільного інтернету в Україні та кількість хвилин для дзвінків на інші мережі.

Крім того, компанія розширить послуги роумінгу у країнах ЄС. Vodafone обіцяє заздалегідь інформувати абонентів про зміни через персональні повідомлення.

