Україна
Vodafone оновлює тарифи — як зміниться ціна і які бонуси отримають абоненти

Vodafone оновлює тарифи — як зміниться ціна і які бонуси отримають абоненти

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 08:10
Vodafone готує зміни для користувачів — які тарифи подорожчають та що абоненти отримають натомість
Люди біля магазину Vodafone. Фото: УНІАН

Мобільний оператор Vodafone Україна повідомив про оновлення умов деяких тарифів, які зараз уже не підключають нові абоненти. Мова не лише про підвищення їх вартості, а й їх покращення.

Про те, як зміниться вартість деяких тарифів Vodafone та що абоненти отримають натомість, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Чому змінюють тарифи

У Vodafone пояснюють, що оновлення архівних тарифів є необхідним кроком для підтримки стабільної роботи мережі та її розвитку. На це вплинули кілька факторів:

  1. Потреба у відновленні обладнання та складнощі з логістикою.
  2. Зростання витрат на електроенергію та резервне живлення базових станцій.
  3. Велике навантаження на мережу через перебої з електропостачанням.

У пресслужбі компанії наголосили, що Vodafone постійно інвестує в інфраструктуру, щоб забезпечити надійний зв’язок по всій країні.

Які тарифи Vodafone подорожчають

Зміни торкнуться популярних лінійок Joice та SuperNet. У середньому пакети подорожчають на 60–80 гривень. Оновлені ціни будуть такими:

  • Light+ — з 185 до 230 грн за 4 тижні;
  • SuperNet Unlim — з 470 до 520 грн/місяць;
  • SuperNet Start+ — з 260 до 330 грн/місяць;
  • Joice та Joice Start 2023 — з 260 до 330 грн/місяць;
  • Joice Start і Joice Start Special — з 270 до 340 грн за 4 тижні;
  • Joice PRO та Joice PRO 2023 — приблизно 390–400 грн замість 320–330 грн.

Найбільше подорожчають тарифи Joice MAX (з 450 до 520 грн) і SuperNet Turbo (з 250 до 320 грн).

Що абоненти отримають натомість

Оновлення тарифів передбачає не тільки підвищення цін, а й покращення наповнення пакетів. Зокрема, абонентам збільшать обсяг мобільного інтернету в Україні та кількість хвилин для дзвінків на інші мережі. 

Крім того, компанія розширить послуги роумінгу у країнах ЄС. Vodafone обіцяє заздалегідь інформувати абонентів про зміни через персональні повідомлення.

Раніше ми писали, що українців попередили про зміни в мобільному обслуговуванні. Абоненти Київстару зможуть користуватися новими можливостями за кордоном. Оновлені тарифи запрацюють з 1 березня 2026 року.

Також ми розповідали, що багато людей вибирають мобільні тарифи за кількістю послуг, а не за ціною. Молодь і підлітки особливо цінують великий обсяг інтернет-трафіку. Тож оператори підготували кілька вигідних пакетів, які це забезпечують.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
