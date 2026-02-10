Тарифы Vodafone могут подорожать на 110 грн — к чему готовиться в феврале

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Украинцев предупредили о подорожании мобильных тарифов с 17 февраля 2026 года. Vodafone планирует поднять стоимость многих пакетов услуг из-за обновления цен на электроэнергию для бизнеса. Поэтому абонентам не помешает узнать о потенциальных изменениях в ближайшее время.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на техническое сообщество рынка телекоммуникаций "MZU — Мобильная Связь Украины" в Telegram.

Новые цены на тарифы Vodafone

С 16 января 2026 года начали действовать увеличенные предельные цены на электроэнергию для бизнеса в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Учитывая повышенные расходы, Vodafone утвердил новую стоимость услуги "Год без абонплат" в архивных тарифах.

Это означает автоматическое удорожание мобильных пакетов услуг с 17 февраля. Изменения затронут абонентов таких тарифных планов:

Joice — 330 грн вместо 260 грн (+70 грн);

Joice Start 2023 — 330 грн вместо 260 грн (+70 грн);

SuperNet Start+ — 330 грн вместо 260 грн (+70 грн);

Joice Start — 340 грн вместо 270 грн (+70 грн);

Joice Start Special — 340 грн вместо 270 грн (+70 грн);

Turbo — 340 грн вместо 270 грн (+70 грн);

Joice PRO — 400 грн вместо 330 грн (+70 грн);

Joice PRO 2023 — 430 грн вместо 320 грн (+110 грн);

SuperNet Pro — 445 грн вместо 340 грн (+105 грн);

Joice MAX 2023 — 500 грн вместо 390 грн (+110 грн);

Joice MAX — 520 грн вместо 450 грн (+70 грн);

SuperNet Unlim — 545 грн вместо 470 грн (+75 грн);

Light+ — 230 грн вместо 185 грн (+45 грн).

Как видно, архивные тарифные планы могут подорожать ориентировочно на 45-110 грн. В сообществе отметили, что обновленная стоимость является приблизительной, а подробную информацию с точными ценами Vodafone сообщит в ближайшее время.

Как не платить за тариф Vodafone

Мобильный оператор предложил клиентам выгодную акцию — подключить один из тарифных планов линейки "3 в 1" бесплатно на два месяца. До 28 февраля 2026 года украинцы могут начать обслуживание, не заплатив за услуги связи ни копейки.

Акция распространяется на тарифы GigaCombo (350 грн/мес.), GigaCombo + (400 грн/мес.), GigaCombo Pro (425 грн/мес.) и GigaCombo Pro + (475 грн/мес.). После завершения срока действия предложения абоненты смогут продолжить пользование по стандартной цене или изменить пакет на другой без ограничений.

Напомним, абонентам Киевстара стоит приготовиться к удорожанию нескольких тарифных планов. С 1 марта 2026 года цены на пакеты услуг могут вырасти в диапазоне 50-90 грн. Об изменениях проинформируют через SMS.

Также мы писали, что аферисты в Telegram выдают себя за представителей Vodafone и обманывают украинцев, рекомендуя как можно скорее заменить SIM-карту. Мобильный оператор предупредил о мошенничестве.