Україна
Vodafone готується до підняття цін — які тарифи будуть коштувати дорожче

Vodafone готується до підняття цін — які тарифи будуть коштувати дорожче

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 18:05
Тарифи Vodafone можуть подорожчати на 110 грн — до чого готуватися у лютому
Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Українців попередили про дорожчання мобільних тарифів з 17 лютого 2026 року. Vodafone планує підняти вартість багатьох пакетів послуг через оновлення цін на електроенергію для бізнесу. Тож абонентам не завадить дізнатися про потенційні зміни найближчим часом.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на технічну спільноту ринку телекомунікацій "MZU — Мобільний Зв'язок України" в Telegram.

Читайте також:

Нові ціни на тарифи Vodafone

Від 16 січня 2026 року почали діяти збільшені граничні ціни на електроенергію для бізнесу відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. З огляду на підвищені витрати Vodafone затвердив нову вартість послуги "Рік без абонплат" в архівних тарифах.

Це означає автоматичне дорожчання мобільних пакетів послуг із 17 лютого. Зміни зачеплять абонентів таких тарифних планів:

  • Joice — 330 грн замість 260 грн (+70 грн);
  • Joice Start 2023 — 330 грн замість 260 грн (+70 грн);
  • SuperNet Start+ — 330 грн замість 260 грн (+70 грн);
  • Joice Start — 340 грн замість 270 грн (+70 грн);
  • Joice Start Special — 340 грн замість 270 грн (+70 грн);
  • Turbo — 340 грн замість 270 грн (+70 грн);
  • Joice PRO — 400 грн замість 330 грн (+70 грн);
  • Joice PRO 2023 — 430 грн замість 320 грн (+110 грн);
  • SuperNet Pro — 445 грн замість 340 грн (+105 грн);
  • Joice MAX 2023 — 500 грн замість 390 грн (+110 грн);
  • Joice MAX — 520 грн замість 450 грн (+70 грн);
  • SuperNet Unlim — 545 грн замість 470 грн (+75 грн);
  • Light+ — 230 грн замість 185 грн (+45 грн).

Як видно, архівні тарифні плани можуть подорожчати орієнтовно на 45-110 грн. У спільноті зазначили, що оновлена вартість є приблизною, а детальну інформацію з точними цінами Vodafone повідомить найближчим часом.

Як не платити за тариф Vodafone

Мобільний оператор запропонував клієнтам вигідну акцію — підключити один із тарифних планів лінійки "3 в 1" безплатно на два місяці. До 28 лютого 2026 року українці можуть почати обслуговування, не заплативши за послуги зв’язку ні копійки.

Акція поширюється на тарифи GigaCombo (350 грн/міс.), GigaCombo + (400 грн/міс.), GigaCombo Pro (425 грн/міс.) та GigaCombo Pro + (475 грн/міс.). Після завершення терміну дії пропозиції абоненти зможуть продовжити користування за стандартною ціною або змінити пакет на інший без обмежень.

Нагадаємо, абонентам Київстару варто приготуватися до дорожчання кількох тарифних планів. З 1 березня 2026 року ціни на пакети послуг можуть вирости в діапазоні 50-90 грн. Про зміни проінформують через SMS.

Також ми писали, що аферисти в Telegram видають себе за представників Vodafone та обманюють українців, рекомендуючи якомога швидше замінити SIM-карту. Мобільний оператор попередив про шахрайство.

Vodafone зв'язок ціни послуги мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
