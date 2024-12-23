Штрафы для владельцев животных в Польше – за что могут наказать

Собаки на прогулке. Фото: Pexels

Украинцам желательно знать правила, действующие в других государствах по отношению к домашним любимцам. Многие из наших граждан выехали в Польшу с собаками и котами. Чтобы не получить штраф за нарушение, следует разобраться с действующими требованиями.

За что могут наказать владельцев животных в Польше, рассказало издание yavp.pl.

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Штрафы за неправильное содержание собак

Гуляя с животным на улице, владелец полностью берет на себя ответственность за поведение четырехлапого. Нужно максимально следить за поведением собаки, потому что причиненный вред придется компенсировать из собственного кармана. Например, неуборка экскрементов карается штрафом в размере 500 злотых (более 5 000 грн).

Так же необходимо использовать поводок, а если собака принадлежит к породе опасных, то обязательным атрибутом является намордник. Наказание за игнорирование требования — санкция в размере до 500 злотых. Если одновременно с несоблюдением мер безопасности дразнить или пугать животное, штраф увеличится до 1 000 злотых (более 10 000 грн).

В отдельных случаях ответственность усиливается лишением свободы на 3 года. Именно так наказывают владельцев четырехлапых, издевающихся над домашними любимцами.

Удержание в ненадлежащих условиях влечет за собой штраф 1 000 злотых. А отсутствие прививки от бешенства — 500 злотых. Необходимо, чтобы ветеринар занес информацию о животном в специальный реестр, после чего выдал хозяину справку об успешном завершении процедуры.

Налог на животных в Польше

Не все знают, но Польша ввела ежегодный налог на домашних животных. С 2023 года максимальный размер взноса составляет 150,93 злотых (1 500 грн), но каждая гмина — административная единица — на свое усмотрение определяет сумму налогового обязательства. Следовательно, необходимо узнавать размер на официальных сайтах представительств или в органах местного самоуправления по месту жительства.

Некоторые категории граждан освобождены от налога. Речь идет о:

пенсионерах от 65 лет;

одиноких людях в возрасте;

лицах с инвалидностью, для которых собака является проводником.

Во всех случаях льгота распространяется на одно животное.

Напомним, в Украине также предусмотрены штрафы за ненадлежащее воспитание и содержание домашних животных. К примеру, выгул собак без поводка и намордника влечет административную ответственность. Размер финансовых санкций немаленький.

Также мы писали, что на портале OLX регулярно публикуют объявления о продаже разных пород собак и кошек. Элитные породы четырехлапых стоят гораздо дороже, чем обычные. За некоторых кошек придется заплатить несколько тысяч долларов.