Штрафи для власників тварин у Польщі – за що можуть покарати

Собаки на прогулянці. Фото: Pexels

Українцям бажано знати правила, що діють в інших державах стосовно домашніх улюбленців. Чимало наших громадян виїхали в Польщу з собаками і котами. Аби не отримати штраф за порушення, варто розібратися з діючими вимогами.

За що можуть покарати власників тварин у Польщі, розповіло видання yavp.pl.

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Штрафи за неправильне утримання собак

Гуляючи з твариною на вулиці, власник повністю бере на себе відповідальність за поводження чотирилапого. Потрібно максимально стежити за поведінкою собаки, бо завдану шкоду доведеться компенсувати з власної кишені. Наприклад, неприбирання екскрементів карається штрафом у розмірі 500 злотих (понад 5 000 грн).

Так само необхідно використовувати повідець, а якщо собака належить до породи небезпечних, то обов’язковим атрибутом є намордник. Покарання за ігнорування вимоги — санкція в розмірі до 500 злотих. Якщо одночасно з недотриманням заходів безпеки дражнити або лякати тварину, штраф збільшиться до 1 000 злотих (понад 10 000 грн).

В окремих випадках відповідальність посилюється позбавленням волі на 3 роки. Саме так карають власників чотирилапих, які знущаються над домашніми улюбленцями.

Утримання в неналежних умовах тягне за собою штраф 1 000 злотих. А відсутність щеплення від сказу — 500 злотих. Необхідно, щоб ветеринар заніс інформацію про тварину у спеціальний реєстр, після чого видав господарю довідку про успішне завершення процедури.

Податок на тварин у Польщі

Не всі знають, але Польща запровадила щорічний податок на домашніх тварин. Із 2023 року максимальний розмір внеску становить 150,93 злотих (1 500 грн), але кожна гміна — адміністративна одиниця — на власний розсуд визначає суму податкового зобов’язання. Тож необхідно дізнаватися розмір на офіційних сайтах представництв або в органах місцевого самоврядування за місцем проживання.

Деякі категорії громадян звільнені від податку. Йдеться про:

пенсіонерів від 65 років;

самотніх людей похилого віку;

осіб з інвалідністю, для кого собака є провідником.

У всіх випадках пільга поширюється на одну домашню тварину.

Нагадаємо, в Україні також передбачені штрафи за неналежне виховання та утримання домашніх тварин. Наприклад, вигул собак без повідця і намордника тягне за собою адміністративну відповідальність. Розміри фінансових санкцій чималі.

Також ми писали, що на порталі OLX регулярно публікують оголошення про продаж різних порід собак і котів. Елітні породи чотирилапих коштують набагато дорожче, ніж звичайні. За деяких котів доведеться заплатити кілька тисяч доларів.