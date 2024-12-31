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Собственный дом в Украине — как узаконить стройку в 2025 году

31 декабря 2024 12:46
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Как узаконить строительство собственного дома в 2025 году — инструкция
Строительство частного дома. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Строительство собственного дома — это важный этап, требующий внимания к деталям и четкой последовательности действий. Если вы планируете построить на земельном участке дом до 500 м2 и не более двух этажей, вам следует пройти несколько основных этапов.

О том, как узаконить строительство собственного дома в 2025 году, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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Что нужно сделать для строительства собственного дома

Первое, о чем следует позаботиться — это наличие земельного участка в собственности или совместной собственности. Важно, чтобы земля была зарегистрирована в Государственном реестре прав и имела кадастровый номер. Также нужно убедиться, что целевое предназначение участка позволяет строительство жилого дома.

Следующий шаг — обращение в орган градостроительства и архитектуры для получения строительного паспорта застройки через портал Дія или ЦНАП. Важно, что этот процесс бесплатный. Во время военного положения можно получить схему застройки у лицензированного проектировщика. Далее следует выполнить следующие действия:

  1. Разрешение на начало строительства: чтобы начать строительство, необходимо подать уведомление о начале работ в орган государственного архитектурно-строительного контроля через портал Дія или ЦНАП. Эта услуга предоставляется бесплатно.
  2. Строительство объекта: после подачи сообщения можно приступать к строительству. Это можно делать сами или с привлечением подрядчика. Важно, чтобы соглашение с подрядчиком было зарегистрировано в Реестре строительной деятельности.
  3. Техническая инвентаризация: после завершения строительства следует обратиться в Бюро технической инвентаризации для изготовления технической документации и ее внесения в Реестр строительной деятельности.
  4. Принятие объекта в эксплуатацию: заказчик должен подать право на готовность объекта к эксплуатации через Дію или ЦНАП. Этот этап также бесплатный.

Последний шаг — оформление права собственности через государственного регистратора или нотариуса и внесение данных в Государственный реестр прав.

Хотя строительство собственного дома может показаться сложным процессом, но если знать, что именно нужно делать — это станет понятной и реальной задачей.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, после получения квартиры или дома по наследству многие новые владельцы принимают решение продать имущество. Для того чтобы избежать осложнений при продаже наследуемой недвижимости, важно соблюдать все необходимые юридические процедуры.

Также мы рассказывали, что рынок недвижимости испытал серьезные трудности из-за полномасштабной войны. Ее последствия еще ощутимы, ведь цены на жилье выросли, спрос снизился, а реальная платежеспособность населения упала.

недвижимость жилье строительство документы дом

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