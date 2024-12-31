Как узаконить строительство собственного дома в 2025 году — инструкция

Строительство частного дома. Фото: Pexels

Строительство собственного дома — это важный этап, требующий внимания к деталям и четкой последовательности действий. Если вы планируете построить на земельном участке дом до 500 м2 и не более двух этажей, вам следует пройти несколько основных этапов.

О том, как узаконить строительство собственного дома в 2025 году, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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Что нужно сделать для строительства собственного дома

Первое, о чем следует позаботиться — это наличие земельного участка в собственности или совместной собственности. Важно, чтобы земля была зарегистрирована в Государственном реестре прав и имела кадастровый номер. Также нужно убедиться, что целевое предназначение участка позволяет строительство жилого дома.

Следующий шаг — обращение в орган градостроительства и архитектуры для получения строительного паспорта застройки через портал Дія или ЦНАП. Важно, что этот процесс бесплатный. Во время военного положения можно получить схему застройки у лицензированного проектировщика. Далее следует выполнить следующие действия:

Разрешение на начало строительства: чтобы начать строительство, необходимо подать уведомление о начале работ в орган государственного архитектурно-строительного контроля через портал Дія или ЦНАП. Эта услуга предоставляется бесплатно. Строительство объекта: после подачи сообщения можно приступать к строительству. Это можно делать сами или с привлечением подрядчика. Важно, чтобы соглашение с подрядчиком было зарегистрировано в Реестре строительной деятельности. Техническая инвентаризация: после завершения строительства следует обратиться в Бюро технической инвентаризации для изготовления технической документации и ее внесения в Реестр строительной деятельности. Принятие объекта в эксплуатацию: заказчик должен подать право на готовность объекта к эксплуатации через Дію или ЦНАП. Этот этап также бесплатный.

Последний шаг — оформление права собственности через государственного регистратора или нотариуса и внесение данных в Государственный реестр прав.

Хотя строительство собственного дома может показаться сложным процессом, но если знать, что именно нужно делать — это станет понятной и реальной задачей.

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