Собаки на поводке. Фото: Pexels

Недобросовестное обращение с животными грозит строгой ответственностью в Украине. Владельцы собак и кошек должны обеспечивать благополучие своих домашних питомцев, дабы избежать штрафных санкций. А жестокое обращение влечет возбуждение уголовного дела и конфискацию четверолапого. Мы разобрались, что будет за нарушения в декабре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях.

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Правила содержания собак и кошек

Чаще всего украинцев штрафуют за несоблюдение требований статьи 154 КУоАП, которая предусматривает регистрацию животных, выгул на поводке и в наморднике (актуально для пород собак из Перечня опасных), уборку за питомцем на улице, постоянный надзор в общественных местах и пр.

Невыполнение этих правил влечет за собой штраф в размере 170-340 грн (для физических лиц) или от 340 до 850 грн (для должностных лиц). За повторное привлечение к ответственности в течение года придется заплатить 340-510 грн или 510-1020 грн соответственно.

Повреждение имущества и нападение на людей

Бывают случаи, когда из-за недостаточного воспитания животные ведут себя агрессивно, нападают на других собак/кошек или людей, наносят ущерб чужому имуществу и здоровью. Штрафы за такие нарушения по состоянию на декабрь 2026 года составляют:

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от 340 до 1 360 грн — ущерб благоустройству;

от 170 до 510 грн — уничтожение зеленых насаждений;

от 1 700 до 3 400 грн — нападение на человека и порча имущества (с возмещением ущерба).

В случае серьезных последствий, например, если человек попал в больницу или другое животное получило значительные травмы, собаку еще могут конфисковать. Поэтому владельцам необходимо воспитывать своих домашних питомцев, ведь именно они несут ответственность за безопасность окружающих.

Что грозит за жестокое обращение

Штрафы предусмотрены статьей 89 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о случаях издевательств, но без фатальных последствий для собаки/кошки и телесных повреждений. За причинение физической боли животному придется заплатить от 3 400 до 5 100 грн.

Повторное нарушение в течение года предполагает финансовую санкцию в размере 5 100-8 500 грн. Также возможен административный арест на срок до 15 дней, а пострадавшего питомца заберут у хозяина.

Украинское законодательство запрещает перевозить четверолапых с нарушением правил безопасности и допустимого уровня комфорта. Ответственность за это — штраф в размере от 3 400 до 5 950 грн (повторное нарушение влечет штраф от 5 100 до 8 500 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, в каких регионах Украины можно охотиться на животных во время охотничьего сезона. В отдельных областях действуют ограничения или полные запреты из-за ситуации с безопасностью. За нарушение правил охотникам грозят штрафы от 102 до 1 530 грн.

Также мы рассказывали, что украинцы могут купить кота на OLX. Многие люди публикуют объявления о продаже домашних питомцев, а кто-то отдает животных бесплатно. В то же время некоторые породы кошек стоят баснословно дорого — до 6 000 долларов в ноябре 2026 года.