Собаки на повідку. Фото: Pexels

Недобросовісне поводження з тваринами загрожує суворою відповідальністю в Україні. Власники собак і котів повинні забезпечувати добробут своїх домашніх улюбленців, щоб уникнути штрафних санкцій. А жорстоке поводження передбачає відкриття кримінальної справи спільно з конфіскацією чотирилапого. Ми розібралися, що буде за порушення у грудні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс про адміністративні правопорушення.

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Правила утримання собак і котів

Найчастіше українців штрафують за недотримання вимог статті 154 КУпАП, яка передбачає реєстрацію тварин, вигул із повідцем і в наморднику (актуально для порід собак із Переліку небезпечних), прибирання за улюбленцем на вулиці, постійний нагляд у громадських місцях тощо.

Невиконання цих правил тягне за собою штраф у розмірі 170-340 грн (для фізичних осіб) або від 340 до 850 грн (для посадовців). За повторне притягнення до відповідальності протягом року доведеться віддати 340-510 грн або 510-1020 грн відповідно.

Пошкодження майна і напад на людей

Трапляються випадки, коли через брак виховання тварини поводяться агресивно, нападають на інших собак/котів або людей, завдають шкоди чужому майну та здоров'ю. Штрафи за такі порушення станом на грудень 2026 року становлять:

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від 340 до 1 360 грн — шкода благоустрою;

від 170 до 510 грн — знищення зелених насаджень;

від 1 700 до 3 400 грн — напад на людину і псування майна (з відшкодуванням збитків).

В разі серйозних наслідків, наприклад, якщо людина потрапила в лікарню чи інша тварина зазнала значних травм, собаку ще можуть конфіскувати. Тому господарям необхідно виховувати своїх домашніх улюбленців, бо саме власники несуть відповідальність за безпеку оточуючих.

Що загрожує за жорстоке поводження

Штрафи прописані у статті 89 Кодексу про адміністративні правопорушення. Йдеться про випадки знущання, але без фатальних наслідків для собаки/кота і тілесних ушкоджень. Завдавши фізичного болю тварині, доведеться заплатити від 3 400 до 5 100 грн.

Повторне порушення протягом року передбачає фінансову санкцію в розмірі 5 100-8 500 грн. Також можливий адміністративний арешт до 15 днів, а постраждалого улюбленця заберуть у господаря.

Українське законодавство забороняє транспортувати чотирилапих із недотриманням правил безпеки і допустимого рівня зручності. Відповідальність за це — штраф у розмірі від 3 400 до 5 950 грн (повторна дія тягне санкцію від 5 100 до 8 500 грн).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, в яких регіонах України можна полювати на тварин під час мисливського сезону. В окремих областях діють обмеження чи повні заборони через безпекову ситуацію. За порушення правил мисливцям загрожують штрафи від 102 до 1 530 грн.

Також ми розповідали, що українці можуть купити кота на OLX. Чимало людей публікують оголошення про продаж домашніх улюбленців, а хтось віддає тварин безплатно. Водночас деякі породи кошачих коштують захмарно — до 6 000 доларів у листопаді 2026 року.