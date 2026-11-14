Два коти в квартирі. Фото: Pexels

Чимало українців у пошуках домашнього улюбленця — собаки чи кота — відвідують притулки для тварин. А деякі громадяни хочуть отримати чотирилапого конкретної породи і для цього моніторять оголошення про продаж на спеціалізованих сайтах, зокрема OLX. Ми дізналися, які кошенята коштують найдорожче в Україні станом на листопад 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найдорожчі породи котів на OLX.

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Скільки коштують коти на OLX

Користувачі можуть знайти пропозиції на власний гаманець. Хтось віддає кошенят безплатно або за символічну суму — кілька сотень гривень. А деякі породи вважаються елітними, тому доступні лише українцям із великим бюджетом.

Ми промоніторили оголошення на OLX у листопаді 2026 року і дізналися, які породи котів обійдуться шукачам найдорожче. Результат виявився таким:

британська золота шиншила — 6 190 доларів;

каракет — 5 637 доларів;

саванна — 5 527 доларів;

мейн-кун — 5 527 доларів;

цинамон — 5 527 доларів;

двельф — 4 974 долари.

Всі породи вирізняються унікальними особливостями. Наприклад, британські шиншили мають спокійний та урівноважений характер, легко прив'язуються до господарів, але не люблять довгих проявів ласки. Також коти добре налаштовані до дітей і не конфліктують з іншими тваринами.

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Порода каракет — це гібрид дикого степового кота і звичайної домашньої кішки. Зовні чотирилапі нагадують невелику рись, бо мають великі чорні китиці на кінчиках вух, довгі лапи і відповідний окрас шерсті. Характер у каракетів спокійний та м'який, але з проявами активності.

Найдорожчі породи котів, яких продають на OLX. Фото: скриншот

Найдорожчі породи котів, яких продають на OLX. Фото: скриншот

Найдорожчі породи котів, яких продають на OLX. Фото: скриншот

Найдорожчі породи котів, яких продають на OLX. Фото: скриншот

Найдорожчі породи котів, яких продають на OLX. Фото: скриншот 1 / 5









Саванна є гібридом африканського сервала і звичайної кішки. Вона характеризується плямистим забарвленням, струнким тілом і великими вертикальними вухами. Середня вага коливається у діапазоні від 4 до 15 кг, а поведінка часто нагадує собачу через відданість і рухливість.

Кіт забарвлення цинамон — це не окрема порода, а рідкісний колір шерсті, що нагадує корицю. Зазвичай йдеться про теплий коричневий відтінок із мідним відблиском. На OLX продають кошеня британської породи з шерстю кольору духмяної кориці.

Мейн-куни характеризуються великою вагою (6-12 кг), густою шерстю, китицями на кінчиках вух і потужною статурою. А двельфів вивели шляхом схрещування канадського сфінкса, манчкіна та американського керла. Ці коти не мають шерсті та важать максимум 4 кг.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, за що власників собак можуть оштрафувати на тисячі гривень. Закон забороняє вигулювати тварину, порода якої входить до переліку небезпечних, без повідця і намордника на вулиці. Порушення передбачає фінансову санкцію і навіть конфіскацію домашнього улюбленця.

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