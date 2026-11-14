Два кота в квартире. Фото: Pexels

Многие украинцы в поисках домашнего питомца — собаки либо кота — посещают приюты для животных. А некоторые граждане хотят завести четверолапого определенной породы и для этого следят за объявлениями о продаже на специализированных сайтах, в частности OLX. Мы выяснили, какие котята стоят дороже всего в Украине по состоянию на ноябрь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых дорогих породах кошек на OLX.

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Сколько стоят кошки на OLX

Пользователи могут найти предложения на любой кошелек. Кто-то отдает котят бесплатно или за символическую сумму — несколько сотен гривен. А некоторые породы считаются элитными, поэтому доступны лишь украинцам с большим бюджетом.

Мы проанализировали объявления на OLX в ноябре 2026 года и выяснили, какие породы кошек обойдутся покупателям дороже всего. Результат оказался таким:

британская золотая шиншилла — 6 190 долларов;

каракет — 5 637 долларов;

саванна — 5 527 долларов;

мэйн-кун — 5 527 долларов;

цинамон — 5 527 долларов;

двельф — 4 974 доллара.

Все породы отличаются уникальными особенностями. Например, британские шиншиллы обладают спокойным и уравновешенным характером, легко привязываются к хозяевам, но не любят длительных проявлений ласки. Также кошки хорошо относятся к детям и не конфликтуют с другими животными.

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Порода каракет — это гибрид дикого степного кота и обычной домашней кошки. Внешне четверолапые напоминают небольшую рысь, поскольку имеют большие черные кисточки на кончиках ушей, длинные лапы и соответствующий окрас шерсти. Характер у каракетов спокойный и мягкий, но с проявлениями активности.

Самые дорогие породы кошек, которые продаются на OLX. Фото: скриншот

Самые дорогие породы кошек, которые продаются на OLX. Фото: скриншот

Самые дорогие породы кошек, которые продаются на OLX. Фото: скриншот

Самые дорогие породы кошек, которые продаются на OLX. Фото: скриншот

Самые дорогие породы кошек, которые продаются на OLX. Фото: скриншот 1 / 5









Саванна — гибрид африканского сервала и обычной кошки. Она отличается пятнистой окраской, стройным телом и большими вертикальными ушами. Средний вес колеблется в диапазоне от 4 до 15 кг, а поведение часто напоминает собачье благодаря преданности и подвижности.

Кошка окраса цинамон — это не отдельная порода, а редкий цвет шерсти, напоминающий корицу. Обычно речь идет о теплом коричневом оттенке с медным отблеском. На OLX продают котенка британской породы с шерстью цвета ароматной корицы.

Мейн-куны отличаются большим весом (6-12 кг), густой шерстью, кисточками на кончиках ушей и мощным телосложением. А двельфов вывели путем скрещивания канадского сфинкса, манчкина и американского керла. У этих кошек нет шерсти, они весят максимум 4 кг.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, за что владельцев собак могут оштрафовать на тысячи гривен. Закон запрещает выгуливать на улице животное, порода которого входит в перечень опасных, без поводка и намордника. Нарушение влечет за собой финансовую санкцию и даже конфискацию домашнего питомца.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие две украинские монеты могут принести большой доход своим владельцам. За монету номиналом 25 копеек 1992 года выпуска коллекционеры готовы предложить до 1 700 грн. Но нужно найти правильный штамп 2ГАм с характерными особенностями дизайна.