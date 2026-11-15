Чоловік з рушницею на природі. Фото: Pexels

В Україні продовжується повномасштабна війна та дія воєнного стану, тому мисливський сезон 2026-2027 років проходить з урахуванням обмежень, а порушникам загрожують штрафи. У листопаді мисливцям в деяких регіонах дозволили полювання на кабанів, оленів, зайців та іншу дичину. Однак в більшості областей дозволяється лише регуляція чисельності хижаків або ж взагалі забороняються такі заходи.

Про це повідомляє Українське товариство мисливців і рибалок, передають Новини.LIVE.

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Де дозволили полювання

Умови проведення мисливського сезону 2026-2027 відрізняються залежно від регіону та рішень обласних військових адміністрацій (ОВА), які ухвалюються, зокрема на підставі безпекової ситуації. За наявною інформацією, користувачам мисливських угідь дозволено різні види діяльності.

Зокрема, повноцінний сезон полювання на копитних, хутрових звірів і пернату дичину відповідно до законодавства відкрито в таких областях:

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Закарпатська;

Миколаївська;

Одеська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернівецька.

У низці інших регіонів встановлено обмеження і дозволяється виключно регулювання чисельності окремих видів тварин.

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Загалом картина виглядає так:

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Житомирська та Полтавська області — регулювання чисельності хижаків і копитної дичини (кабан, олень, козуля) бригадами мисливців. Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська та Вінницька області — регулювання чисельності хижаків і дикого кабана бригадами мисливців. Кіровоградська, Київська та Чернігівська області — регулювання чисельності хижаків бригадами мисливців. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Рівненська, Сумська та Харківська області — регулювання чисельності хижаків єгерськими службами.

Повна заборона на полювання та регулювання чисельності тварин встановлена у Запорізькій, Херсонській та Луганській областях, а також АР Крим.

Для чого регулювання чисельності тварин

Як зазначають фахівці, тривалі обмеження на проведення полювання мають негативні наслідки та створюють ризики, зокрема для людей.

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Через заборони на полювання зростає чисельність хижаків, які все частіше заходять на території приватних домогосподарств та несуть небезпеку для свійських тварин. Також велика популяція хижаків — загроза для рідкісних видів диких тварин.

Регулювання чисельності мисливських тварин також зменшує загрозу поширення небезпечних захворювання, зокрема сказу та африканської чуми свиней.

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Які документи регулюють мисливський сезон

Наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 23 квітня 2026 року № 5262 затверджено ліміти використання мисливських тварин державного мисливського фонду на сезон 2026-2027 років.

Однак мисливцям варто пам'ятати, що затвердження лімітів — не автоматичний дозвіл на відстріл хижих тварин або полювання на дичину. Перш ніж планувати вихід в ліс з рушницею потрібно врахувати рішення обласних військових адміністрацій, установлені строки й дозволи, а також безпекові обмеження.

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Штрафи для мисливців

Якщо у регіоні дозволили полювання на певні види диких тварин, мисливцям варто враховувати встановлені ліміти та правила.

За недотримання правил полювання передбачені штрафи першою частиною статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

від 102 до 1 020 грн — для громадян;

від 510 до 1 530 грн — для посадових осіб.

Додатково порушника можуть зобов'язати виплатити компенсацію за незаконне добування тварин.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що рибалкам варто враховувати сезонні обмеження та загальні заборони. Вилов риби заборонений у певних місцях та визначеними знаряддями. Порушників у деяких випадках можуть штрафувати на 51 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, що рибалок можуть оштрафувати навіть у сезон. В Україні встановлені ліміти на вилов, зокрема раків. Компенсація за одного незаконно добутого рака становить 3 332 грн.