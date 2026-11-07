Чоловік ловить рибу. Фото: Pexels

Осіннє похолодання не відлякує любителів відпочити біля водойми з вудкою, але сезонні обмеження ніхто не скасовував. Рибалкам варто враховувати заборону на ловлю риби біля зимувальних ям, яка почала діяти з початку листопада. Водночас до початку зими триватиме сезон вилову раків, але ризики отримати чималі штрафи все одно залишаються.

Про це повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, передають Новини.LIVE.

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Коли оштрафують за вилов раків

В Україні з 30 вересня офіційно зняли заборону на вилов раків, яка встановлювалася на період їхньої другої линьки. У листопаді рибалки можуть законно насолоджуватися ловом цих мешканців водойм, дотримуючись встановлених правил.

Рибалок застерігають, що ігнорування обмежень може закінчитися дуже серйозними фінансовими проблемами. Рибоохоронці зазначили, що нещодавно задокументували факт масового вилову раків на Житомирщині. Громадянин спіймав 426 екземплярів членистоногих на річці Случ та радіти здобичі довелося недовго. Інспектори виписали рахунок браконьєру на понад 1,4 млн грн, які він має заплатити за завдані збитки.

Як зазначається, на порушника скали адміністративний протокол, а також готуються матеріали для відкриття кримінального провадження. Всіх раків, яких спіймав браконьєр, було повернуто до водойми у живому стані.

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Скільки доведеться заплатити за кожного рака

В холодний період мешканці водойм стають вразливішими, тому рибоохоронці посилено контролюють вилов та накладають значні санкції на порушників.

Законодавство дозволяє кожному громадянину виловлювати не більше 30 раків за добу і тільки визначеними способами. Компенсація за одного незаконно добутого рака становить 3 332 грн. Тобто, всього три екземпляри понад норму вже можуть обійтися майже у 10 000 грн.

Як законно ловити раків

По-перше, щодобово не більше 30 раків на одну особу. Також здійснювати лов потрібно тільки дозволеними способами, зокрема, руками, підсакою діаметром не більше 100 см або "хваткою" ("павуком"), розмір якої не перевищує 1×1 метра. Також дозволяються раколовки конструкції "хапка" діаметром не більше 70 см із кроком вічка не більше 22 мм, але не більше однієї одиниці на кожного рибалку.

Заборонено ловити раків ручним способом з підсвічуванням у темний час доби. Також варто враховувати мінімально допустимі розміри раків, які дозволено ловити. У дніпровських водосховищах це 11 сантиметрів, в інших внутрішніх водних об’єктах та Чорноморському регіоні — 10 см.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що рибалки можуть залишитися без улову та грошей. З початку листопада на водоймах почали діяти нові правила. За вилов риби у заборонених локаціях можуть виписати чималий штраф та конфіскувати снасті разом з уловом.

Також Новини.LIVE писали про 5 порушень, за які рибалкам загрожують штрафи. Зокрема, принести проблеми можуть знаряддя лову, адже далеко не всі дозволені. Також для для любительської риболовлі діє добова норма вилову.