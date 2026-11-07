Мужчина ловит рыбу. Фото: Pexels

Осеннее похолодание не отпугивает любителей отдохнуть у водоема с удочкой, но сезонные ограничения никто не отменял. Рыболовам следует учитывать запрет на ловлю рыбы возле зимних ям, который вступил в силу с начала ноября. В то же время до начала зимы продлится сезон ловли раков, но риск получить немалые штрафы все равно остается.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, передают Новини.LIVE.

Реклама

Когда оштрафуют за лов раков

В Украине с 30 сентября официально сняли запрет на лов раков, который устанавливался на период их второй линьки. В ноябре рыбаки могут законно наслаждаться ловом этих обитателей водоемов, соблюдая установленные правила.

Рыболовов предупреждают, что игнорирование ограничений может обернуться очень серьезными финансовыми проблемами. Сотрудники рыбоохраны отметили, что недавно зафиксировали факт массового отлова раков в Житомирской области. Гражданин поймал 426 экземпляров членистоногих на реке Случ, но радоваться добыче пришлось недолго. Инспекторы выписали браконьеру счет на сумму свыше 1,4 млн грн, которую он должен выплатить за нанесенный ущерб.

Как отмечается, на нарушителя составлен административный протокол, а также готовятся материалы для возбуждения уголовного дела. Все раки, пойманные браконьером, были возвращены в водоем в живом состоянии.

Читайте также:

Сколько придется заплатить за каждого рака

В холодное время года обитатели водоемов становятся более уязвимыми, поэтому рыбоохранники усиленно контролируют вылов и налагают значительные санкции на нарушителей.

Законодательство разрешает каждому гражданину вылавливать не более 30 раков в сутки и только определенными способами. Компенсация за одного незаконно добытого рака составляет 3 332 грн. То есть всего три экземпляра сверх нормы уже могут обойтись почти в 10 000 грн.

Как законно ловить раков

Во-первых, ежесуточно не более 30 раков на одного человека. Также лов должен осуществляться только разрешенными способами, в частности, руками, подсаком диаметром не более 100 см или "хваткой" ("пауком"), размер которой не превышает 1×1 метра. Также разрешены раколовки конструкции "хапка" диаметром не более 70 см с шагом ячейки не более 22 мм, но не более одной единицы на каждого рыболова.

Запрещено ловить раков вручную с подсветкой в темное время суток. Также следует учитывать минимально допустимые размеры раков, которых разрешено ловить. В днепровских водохранилищах это 11 сантиметров, в других внутренних водных объектах и Черноморском регионе — 10 см.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что рыбаки могут остаться без улова и денег. С начала ноября на водоемах начали действовать новые правила. За вылов рыбы в запрещенных местах могут выписать немалый штраф и конфисковать снасти вместе с уловом.

Также Новини.LIVE писали о 5 нарушениях, за которые рыбакам грозят штрафы. В частности, проблемы могут создать орудия лова, ведь далеко не все из них разрешены. Кроме того, для любительской рыбалки действует суточная норма вылова.