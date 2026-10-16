Нерестовый запрет осенью 2026 года: за вылов какой рыбы грозят финансовые санкции

Мужчина с удочкой на рыбалке. Фото: УНИАН

Украинским рыбакам придется внимательнее следить за рыбой, которая попадает на крючок. С 10 октября в четырех регионах вступил в силу сезонный запрет на лов ручьевой форели. Ограничения продлятся почти пять месяцев, а за незаконно пойманную рыбу придется возмещать убытки в размере нескольких тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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Где запретили ловить форель

Ограничения на вылов ручьевой форели, которую еще называют пстругом, ввели на водоемах четырех областей:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Черновицкой.

Запрет будет действовать до 1 марта 2027 года — именно в этот период форель размножается. Ограничение касается всех рыболовов, даже тех, кто пришел на реку с удочкой или спиннингом. При этом ловить другую рыбу можно, если на выбранном участке водоема нет дополнительных ограничений.

Сколько придется заплатить за одну рыбу

За каждую незаконно выловленную ручьевую форель придется возместить 7 225 гривен убытков. А если, например, рыбак вытащил две таких рыбы, сумма составит уже 14 450 гривен.

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Однако это именно компенсация за ущерб рыбному хозяйству, а дополнительно еще грозит штраф от 340 до 680 гривен. За нарушение правил рыболовства могут также привлечь к административной ответственности, а в некоторых случаях дело может дойти даже до уголовного. Это зависит от обстоятельств незаконного вылова и причиненного ущерба.

Что делать, если форель случайно попала на крючок

Бывает, что рыбак пришел ловить совсем другую рыбу, а на крючок попала форель. В таком случае оставлять ее себе запрещено. Рыбу нужно осторожно освободить и вернуть в воду. Старайтесь сделать это как можно быстрее, не сжимая ее руками и не нанося лишних травм.

Оставлять форель в садке или забирать домой во время запрета нельзя, даже если она попала на крючок случайно.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько раков украинцам разрешено ловить после окончания сезонного запрета. За день можно добыть до 30 раков, но каждый из них должен соответствовать установленному размеру, а ловить разрешено только определенными снастями. За нарушение правил придется заплатить штраф, а за каждого незаконно выловленного рака насчитают еще 3 332 гривны компенсации.

Также Новини.LIVE писали, сколько рыбы можно забрать домой после рыбалки. Помимо трех килограммов улова, рыбаку разрешено взять еще одну рыбу, если она соответствует минимальному размеру для своего вида. За мелкую рыбу, запрещенные снасти или превышение нормы можно получить штраф.