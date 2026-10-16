Нерестова заборона восени 2026 року: за яку рибу загрожують фінансові покарання

Чоловік з вудкою на риболовлі. Фото: УНІАН

Українським рибалкам доведеться уважніше стежити за рибою, яка потрапляє на гачок. З 10 жовтня у чотирьох регіонах почала діяти сезонна заборона на вилов струмкової форелі. Обмеження триватимуть майже п'ять місяців, а за незаконно спійману рибу доведеться відшкодовувати збитки в кілька тисяч гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

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Де заборонили ловити форель

Обмеження вилов струмкової форелі, яку ще називають пстругом, ввели на водоймах чотирьох областей:

Закарпатської;

Івано-Франківської;

Львівської;

Чернівецької.

Заборона триватиме до 1 березня 2027 року — саме в цей період форель розмножується. Обмеження стосується всіх рибалок, навіть тих, хто прийшов на річку з вудкою чи спінінгом. При цьому іншу рибу ловити можна, якщо на обраній ділянці водойми немає додаткових обмежень.

Скільки доведеться заплатити за одну рибину

За кожну незаконно виловлену струмкову форель доведеться відшкодувати 7 225 гривень збитків. А якщо, наприклад, рибалка витягнув дві такі рибини, сума відшкодування становитиме вже 14 450 гривень.

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Однак це саме компенсація за шкоду рибному господарству, а додатково ще загрожує штраф від 340 до 680 гривень. За порушення правил рибальства можуть також притягнути до адміністративної відповідальності, а у деяких випадках справа може дійти навіть до кримінальної. Це залежить від обставин незаконного вилову та завданої шкоди.

Що робити, якщо форель випадково потрапила на гачок

Буває, що рибалка прийшов ловити зовсім іншу рибу, а на гачок потрапила форель. У такому випадку залишати її собі заборонено. Рибину потрібно обережно звільнити та повернути у воду. Намагайтеся зробити це якомога швидше, не стискаючи її руками та не завдаючи зайвих травм.

Залишати форель у садку або забирати додому під час заборони не можна, навіть якщо вона потрапила на гачок випадково.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки раків українцям дозволено ловити після завершення сезонної заборони. За день можна забрати до 30 раків, але кожен має відповідати встановленому розміру, а ловити дозволено лише певними снастями. За порушення правил доведеться заплатити штраф, а за кожного незаконно виловленого рака нарахують ще 3 332 гривні компенсації.

Також Новини.LIVE писали, скільки риби можна забрати додому після риболовлі. Окрім трьох кілограмів улову, рибалці дозволено взяти ще одну рибину, якщо вона відповідає мінімальному розміру для свого виду. За дрібну рибу, заборонені снасті або перевищення норми можна отримати штраф.