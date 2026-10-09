Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Риболовля може вдарити по кишені: 5 порушень, за які випишуть штраф

Риболовля може вдарити по кишені: 5 порушень, за які випишуть штраф

Ua ru
9 жовтня 2026 12:12
Штрафи за риболовлю у 2026 році: 5 порушень, за які можуть покарати
Чоловік на риболовлі. Фото: Magnific

Звичайна поїздка на риболовлю може завершитися штрафами і конфіскацією снастей. Для цього достатньо обрати не ту ділянку водойми, перевищити дозволений улов або взяти заборонене знаряддя. Правила також змінюються залежно від сезону та виду риби. Тому звичне місце, де людина рибалила роками, може потрапити під обмеження і коштувати неприємностей.

Про найпоширеніші порушення у 2026 році розповідає Новини.LIVE з посиланням на FishingUKR.

Реклама

За що рибалка ризикує отримати штраф

Одна з найчастіших помилок — це риболовля під час нерестової заборони. Навесні ловити рибу дозволяють лише на визначених ділянках та з обмеженою кількістю снастей. Строки можуть відрізнятися у різних регіонах.

За це рибалці загрожує штраф до 680 гривень з конфіскацією спорядження. Якщо незаконний вилов завдав суттєвої шкоди, наслідки можуть бути серйознішими, аж до кримінальної відповідальності.

Також перевіряють знаряддя лову. Забороненими є сітки, електровудки, пастки, колючі пристосування та інші заборонені засоби. Причому оштрафувати можуть навіть за відсутності риби. За використання таких снастей світить штраф від 340 до 680 гривень, а снасті та улов можуть конфіскувати.

Читайте також:

Скільки риби можна забрати додому

Для любительської риболовлі діє добова норма — до 3 кілограмів риби на одну людину плюс одна рибина дозволеного розміру, вага якої може перевищувати ліміт. Але для деяких видів риби діють обмеження. 

Наприклад, у 2026 році щуку забороняли виловлювати з 15 лютого до 31 березня. За незаконно виловлену рибу, крім штрафу від 340 до 680 гривень, можуть нарахувати суму збитків. А за незаконний продаж риби доведеться віддати від 510 до 3655 гривень.

Ще одне правило стосується зимувальних ям та інших закритих ділянок. Восени і взимку частина акваторій потрапляє під сезонні обмеження. Якщо рибалити у забороненому місці, штраф може становити від 34 до 170 гривень, а за грубі порушення санкції будуть більшими.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки гачків можна використовувати на риболовлі. Для одного рибалки загальна кількість гачків на снастях не має перевищувати семи, а під час нерестової заборони — двох. За перевищення ліміту можуть оштрафувати і конфіскувати снасті та улов.

Також Новини.LIVE писали, що українцям знову дозволили ловити раків і скільки можна забрати за день. Після завершення сезонної заборони один рибалка може виловити до 30 раків на добу, але здобич має відповідати встановленому розміру. За порушення правил можна отримати штраф, втратити улов і снасті, а також заплатити 3 332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.

штрафи порушення риба риболовля снасті
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації