Штрафи за риболовлю у 2026 році: 5 порушень, за які можуть покарати

Чоловік на риболовлі. Фото: Magnific

Звичайна поїздка на риболовлю може завершитися штрафами і конфіскацією снастей. Для цього достатньо обрати не ту ділянку водойми, перевищити дозволений улов або взяти заборонене знаряддя. Правила також змінюються залежно від сезону та виду риби. Тому звичне місце, де людина рибалила роками, може потрапити під обмеження і коштувати неприємностей.

Про найпоширеніші порушення у 2026 році розповідає Новини.LIVE з посиланням на FishingUKR.

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За що рибалка ризикує отримати штраф

Одна з найчастіших помилок — це риболовля під час нерестової заборони. Навесні ловити рибу дозволяють лише на визначених ділянках та з обмеженою кількістю снастей. Строки можуть відрізнятися у різних регіонах.

За це рибалці загрожує штраф до 680 гривень з конфіскацією спорядження. Якщо незаконний вилов завдав суттєвої шкоди, наслідки можуть бути серйознішими, аж до кримінальної відповідальності.

Також перевіряють знаряддя лову. Забороненими є сітки, електровудки, пастки, колючі пристосування та інші заборонені засоби. Причому оштрафувати можуть навіть за відсутності риби. За використання таких снастей світить штраф від 340 до 680 гривень, а снасті та улов можуть конфіскувати.

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Скільки риби можна забрати додому

Для любительської риболовлі діє добова норма — до 3 кілограмів риби на одну людину плюс одна рибина дозволеного розміру, вага якої може перевищувати ліміт. Але для деяких видів риби діють обмеження.

Наприклад, у 2026 році щуку забороняли виловлювати з 15 лютого до 31 березня. За незаконно виловлену рибу, крім штрафу від 340 до 680 гривень, можуть нарахувати суму збитків. А за незаконний продаж риби доведеться віддати від 510 до 3655 гривень.

Ще одне правило стосується зимувальних ям та інших закритих ділянок. Восени і взимку частина акваторій потрапляє під сезонні обмеження. Якщо рибалити у забороненому місці, штраф може становити від 34 до 170 гривень, а за грубі порушення санкції будуть більшими.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки гачків можна використовувати на риболовлі. Для одного рибалки загальна кількість гачків на снастях не має перевищувати семи, а під час нерестової заборони — двох. За перевищення ліміту можуть оштрафувати і конфіскувати снасті та улов.

Також Новини.LIVE писали, що українцям знову дозволили ловити раків і скільки можна забрати за день. Після завершення сезонної заборони один рибалка може виловити до 30 раків на добу, але здобич має відповідати встановленому розміру. За порушення правил можна отримати штраф, втратити улов і снасті, а також заплатити 3 332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.