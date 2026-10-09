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Главная Экономика Рыбалка может ударить по карману: 5 нарушений, за которые выпишут штраф

Рыбалка может ударить по карману: 5 нарушений, за которые выпишут штраф

Ua ru
9 октября 2026 12:12
Штрафы за рыбалку в 2026 году: 5 нарушений, за которые могут наказать
Мужчина на рыбалке. Фото: Magnific

Обычная поездка на рыбалку может закончиться штрафами и конфискацией снастей. Для этого достаточно выбрать неподходящий участок водоема, превысить разрешенный улов или взять запрещенные снасти. Правила также меняются в зависимости от сезона и вида рыбы. Поэтому привычное место, где человек рыбачил годами, может попасть под ограничения и обернуться неприятностями.

О самых распространенных нарушениях в 2026 году рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на FishingUKR.

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За что рыбак рискует получить штраф

Одна из самых частых ошибок — это рыбалка во время нерестового запрета. Весной ловить рыбу разрешается только на определенных участках и с ограниченным количеством снастей. Сроки могут отличаться в разных регионах.

За это рыболову грозит штраф до 680 гривен с конфискацией снаряжения. Если незаконный вылов нанес существенный ущерб, последствия могут быть более серьезными — вплоть до уголовной ответственности.

Также проверяют орудия лова. Запрещены сети, электроудочки, ловушки, колющие приспособления и другие запрещенные средства. Причем оштрафовать могут даже при отсутствии рыбы. За использование таких снастей грозит штраф от 340 до 680 гривен, а снасти и улов могут конфисковать.

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Сколько рыбы можно забрать домой

Для любительской рыбалки действует суточная норма — до 3 килограммов рыбы на одного человека плюс одна рыба разрешенного размера, вес которой может превышать лимит. Но для некоторых видов рыбы действуют ограничения.

Например, в 2026 году щуку запрещали вылавливать с 15 февраля по 31 марта. За незаконно выловленную рыбу, помимо штрафа от 340 до 680 гривен, могут начислить сумму убытков. А за незаконную продажу рыбы придется заплатить от 510 до 3655 гривен.

Еще одно правило касается зимовок и других закрытых участков. Осенью и зимой часть акваторий попадает под сезонные ограничения. Если рыбачить в запрещенном месте, штраф может составить от 34 до 170 гривен, а за грубые нарушения санкции будут более суровыми.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько крючков можно использовать при рыбалке. Для одного рыболова общее количество крючков на снастях не должно превышать семи, а во время нерестового запрета — двух. За превышение лимита могут оштрафовать и конфисковать снасти и улов.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам снова разрешили ловить раков и сколько можно выловить за день. По окончании сезонного запрета один рыболов может выловить до 30 раков в сутки, но добыча должна соответствовать установленному размеру. За нарушение правил можно получить штраф, лишиться улова и снастей, а также заплатить 3 332 гривны за каждого незаконно выловленного рака.

штрафы нарушения рыба рыбалка снасти
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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