Мужчина с удочкой у водоема. Фото: Pexels

С 1 ноября в Украине вступает в силу сезонное ограничение для рыбаков. С этого момента запрещается вылов рыбы в зимовальных ямах. Любителям этого вида активного отдыха стоит принять во внимание изменения, ведь инспекторы рыбоохранного патруля будут проводить проверки у водоемов. За нарушение грозят реальные штрафы, которые могут достигать сотен, а то и тысяч гривен.

О запрете предупреждает Правительственный портал, передают Новини.LIVE.

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Что такое зимовальные ямы

Зимовальные ямы — это естественные глубины в реках, озерах и водохранилищах, где вода дольше сохраняет тепло. Когда становится прохладнее, рыба ищет такие места, чтобы переждать зиму. В этих ямах она находится почти неподвижно и поэтому становится уязвимой. Один вылов сетью или спиннингом может уничтожить целое поколение, поэтому рыбалка в таких местах запрещена законом.

Срок действия запрета

Официальный запрет на вылов рыбы вступает в силу с 1 ноября и действует до конца зимы. Однако сроки могут различаться в зависимости от конкретного региона. Например, на севере запрет действует дольше всего — до конца марта или начала апреля, ведь зима там длиннее. В южных областях теплее, поэтому ограничения могут снять раньше. Однако даты не всегда фиксированные, поэтому лучше проверять информацию на сайтах Госрыбагентства.

Где рыбачить запрещено

Запрет распространяется на все природные водоемы страны, если в них есть зимовальные ямы. Проверить такую информацию можно на сайтах или в соцсетях региональных управлений Госрыбагентства. Для рыболовов доступны карты с координатами, где четко указаны запрещенные для ловли места.

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При этом неважно, кто пришел на водоем — профессионал или любитель посидеть с удочкой, ведь запрет действует для всех.

Штрафы для рыбаков

Если проигнорировать закон и попытаться порадовать себя уловом из зимовальных ям, можно получить ощутимый удар по кошельку. Во-первых, инспекторы имеют право конфисковать снасти, но отдельно предусмотрены и финансовые санкции.

Незначительное нарушение обойдется штрафом от 340 до 680 грн. В серьезных случаях предусмотрена конфискация улова и снастей, а также административный протокол, а дальше может последовать суд или еще более крупный штраф.

За каждую рыбу придется заплатить

Каждая выловленная рыба в запретных зонах — прямой ущерб природе, поэтому закон суров к нарушителям. За каждый выловленный экземпляр придется выложить немалую сумму.

Сколько придется заплатить:

сом — 5117 грн/шт;

судак — 3587 грн/шт;

карп — 3587 грн/шт;

щука — 3468 грн/шт;

окунь — 3162 грн/шт;

лещ — 1564 грн/шт;

рак — 3332 грн/кг.

Соответственно, если рыбак поймал условно 3 щуки, то инспекторы выпишут штраф в размере 10 400 грн. Если же масштабы вылова большие, штраф кратно возрастает.

Ранее Новини.LIVE писали, что обычная поездка на рыбалку может закончиться штрафами. Одна из самых распространенных ошибок — рыбалка во время нерестового запрета. Если рыбак нанес существенный ущерб, то может быть привлечен к уголовной ответственности.

Также Новини.LIVE сообщали, что с начала октября в Украине разрешили лов раков. На водоемах общего пользования разрешается вылавливать до 30 раков в сутки. Этот лимит действует на одного человека.