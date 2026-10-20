Чоловік з вудкою біля водойми. Фото: Pexels

З 1 листопада в Україні починає діяти сезонне обмеження для рибалок. З цього періоду забороняється вилов риби у зимувальних ямах. Шанувальникам активного відпочинку варто взяти до уваги зміни, адже інспектори рибоохоронного патруля будуть проводити перевірки біля водойм. За порушення загрожують реальні штрафи, які можуть сягати сотень, а то й тисяч гривень.

Про заборону попереджає Урядовий Портал, передають Новини.LIVE.

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Що таке зимувальні ями

Зимувальні ями — це природні глибини у річках, озерах і водосховищах, де вода довше зберігає тепло. Коли стає прохолодніше, риби шукають такі місця, щоб перечекати зиму. В цих ямах вони перебувають майже нерухомо і тому стають вразливими. Один вилов сіткою чи спінінгом може знищити ціле покоління, тому риболовля в таких локаціях заборонена законом.

Термін дії заборони

Офіційне обмеження на вилов риби починає діяти з 1 листопада і діє до кінця зими. Однак періоди можуть відрізнятися залежно від конкретного регіону. Наприклад, на півночі заборона діє найдовше — до кінця березня або початку квітня, адже зима там довша. У південних областях тепліше, тому обмеження можуть зняти раніше. Однак дати не завжди фіксовані, тому краще перевіряти інформацію на сайтах Держрибагентства.

Де рибалити не дозволяється

Заборона охоплює всі природні водойми країни, якщо в них є зимувальні ями. Перевірити таку інформацію можна на сайтах або в соцмережах регіональних управлінь Держрибагентства. Для рибалок доступні карти з координатами, де чітко вказують заборонені для вилову локації.

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При цьому не важливо, хто прийшов на водойму — професіонал чи любитель посидіти з вудкою, адже заборона діє для всіх.

Штрафи для рибалок

Якщо проігнорувати закон і спробувати порадувати себе уловом біля зимувальних ям, можна отримати відчутний удар по гаманцю. По-перше, інспектори мають право конфіскувати снасті, але окремо передбачені й фінансові санкції.

Незначне порушення обійдеться штрафом від 340 до 680 грн. У серйозних випадках передбачена конфіскація улову та снастей, а також адмінпротокол, а далі може бути суд або ще більший штраф.

За кожну рибу доведеться заплатити

Кожна виловлена риба у заборонених зонах — прямий збиток природі, тому закон суровий до порушників. За кожен виловлений екземпляр доведеться викласти чималу суму.

Скільки доведеться заплатити:

сом — 5117 грн/шт;

судак — 3587 грн/шт;

короп — 3587 грн/шт;

щука — 3468 грн/шт;

окунь — 3162 грн/шт;

лящ — 1564 грн/шт;

рак — 3332 грн/кг.

Відповідно, якщо рибак спіймав умовно 3 щуки, то інспектори випишуть штраф на 10 400 грн. Якщо ж масштаби вилову великі, штраф кратно зростає.

Раніше Новини.LIVE писали, що звичайна поїздка на риболовлю може закінчитися штрафами. Одна із найчастіших помилок — риболовля під час нерестової заборони. Якщо рибалка завдав суттєвої шкоди, то може дійти до кримінальної відповідальності.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з початку жовтня в Україні дозволили вилов раків. На водоймах загального користування дозволяється вилов до 30 раків на добу. Цей ліміт діє на одну людину.