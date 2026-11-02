Чоловік ловить рибу. Фото: Pexels

Для багатьох українців рибальство — спосіб розслабитися та відпочити на природі, а потім ще й похизуватися уловом друзям. Однак навіть любительська риболовля має нюанси та правила, які варто враховувати перед закиданням вудки. Законодавством передбачені чималі штрафи для порушників, а в окремих випадках можуть змусити платити за кожну спійману рибину.

Про це повідомляють фахівці "Безоплатної правничої допомоги", передають Новини.LIVE.

Реклама

Правила та заборони для рибалок

Українці мають право безплатно рибалити у спеціально визначених водоймах, але тільки для власного споживання, а не отримання прибутку з продажу риби. Закон забороняє вилов риби, яка занесена до Червоної книги України та міжнародних охоронних списків.

Рибалкам варто уважно вибирати місце біля водойми, адже ловити рибу дозволено не скрізь. Держава чітко визначила локації, де українцям заборонено рибалити, зокрема:

на водоймах, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС;

на зимувальних ямах та нерестовищах;

ближче ніж за 500 метрів від гребель великих гідроелектростанцій;

ближче ніж за 100 метрів від рибних господарств, які використовують садки або займаються марикультурою;

у зонах охорони електромереж;

біля мостів, що охороняються.

Для засобів вилову також встановлені сурові правила. Рибалкам забороняється використання багріння, глушіння, застосування вибухівки, газу та наркотичних речовин. Також під забороною ловля риби з аквалангом та вилов раків з підсвічуванням у темний час доби.

Читайте також:

Сезонні заборони на вилов риби

В осінньо-зимовий період забороняється ловити рибу гачками більше ніж 10 мм. Це правило діє з періоду утворення криги на водоймах і до її скресання. Не можна використовувати вудку з двома гачками або спінінг з однією приманкою в період нересту. При цьому ловити рибу в цей період дозволяється лише у визначених місцях та виключно з берега. Вилов раків заборонений у період линьки або виношування ікри.

Штрафи для порушників

Якщо рибалка вперше порушив правила та не завдав значних збитків, інспектор може обмежитися попередженням або накласти штраф у розмірі від 34 до 170 грн. За грубі порушення, наприклад використання вибухівки, штраф складає від 340 до 680 грн. При цьому у рибалки конфіскують улов та снасті.

Оштрафувати на суму від 17 000 до 51 000 грн можуть за незаконний вилов, що завдав значної шкоди. Якщо ж рибак використовував при цьому вибухівку або електрострум штраф складе вже від 51 000 до 85 000 грн. Також можлива кримінальна відповідальність з обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.

Доведеться заплатити за кожну спійману рибину

Законодавство досить суворе до порушників, тому сплатою штрафу все може не закінчитися. Окремо передбачено відшкодування збитків, завданих рибному господарству. В таких випадках великий улов може потягнути на додаткові десятки тисяч витрат, адже заплатити прийдеться за кожну рибину.

У 2026 році діють фіксовані такси:

форель обійдеться у 7 225 грн за кожен екземпляр;

сом — 5 117 грн за одиницю;

щука — 3 468 грн за кожну.

Встановлені суми діють незалежно від ваги чи розміру виловленої риби. Тобто навіть дві невеликі щуки, виловлені незаконним шляхом, обійдуться майже у 7 000 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали про зміну правил для рибалок з 1 листопада. Українцям забороняється виловлювати рибу біля зимувальних ям. Порушникам загрошують чималі фінансові санкції.

Також Новини.LIVE повідомляли про порушення під час риболовлі, за які випишуть штраф. Необхідно дотримуватися добової норми для любительської рибалки — не більше 3 кг риби. За незаконний продаж риби можуть штрафувати на тисячі гривень.