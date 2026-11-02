Мужчина ловит рыбу. Фото: Pexels

Для многих украинцев рыбалка — это способ расслабиться и отдохнуть на природе, а потом еще и похвастаться уловом перед друзьями. Однако даже любительская рыбалка имеет нюансы и правила, которые стоит учитывать перед тем, как забросить удочку. Законодательством предусмотрены немалые штрафы для нарушителей, а в отдельных случаях могут заставить платить за каждую пойманную рыбу.

Об этом сообщают специалисты "Бесплатной юридической помощи", передают Новини.LIVE.

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Правила и запреты для рыболовов

Украинцы имеют право бесплатно рыбачить в специально определенных водоемах, но только для собственного потребления, а не для получения прибыли от продажи рыбы. Закон запрещает вылов рыбы, занесенной в Красную книгу Украины и международные списки охраняемых видов.

Рыбакам следует внимательно выбирать место у водоема, ведь ловить рыбу разрешено не везде. Государство четко определило места, где украинцам запрещено рыбачить, в частности:

на водоемах, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС;

в зимовальных ямах и нерестилищах;

ближе чем на 500 метров от плотин крупных гидроэлектростанций;

ближе чем на 100 метров от рыбных хозяйств, использующих садки или занимающихся марикультурой;

в зонах охраны электросетей;

возле охраняемых мостов.

К средствам ловли также установлены строгие правила. Рыбакам запрещается использование багрения, оглушения, применение взрывчатки, газа и наркотических веществ. Также под запретом лов рыбы с аквалангом и вылов раков с подсветкой в темное время суток.

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Сезонные запреты на вылов рыбы

В осенне-зимний период запрещается ловить рыбу крючками размером более 10 мм. Это правило действует с момента образования льда на водоемах и до его схода. Нельзя использовать удочку с двумя крючками или спиннинг с одной приманкой в период нереста. При этом ловить рыбу в этот период разрешается только в определенных местах и исключительно с берега. Вылов раков запрещен в период линьки или вынашивания икры.

Штрафы для нарушителей

Если рыбак впервые нарушил правила и не нанес значительного ущерба, инспектор может ограничиться предупреждением или наложить штраф в размере от 34 до 170 грн. За грубые нарушения, например использование взрывчатки, штраф составляет от 340 до 680 грн. При этом у рыболова конфискуют улов и снасти.

Штраф в размере от 17 000 до 51 000 грн может быть наложен за незаконный вылов, нанесший значительный ущерб. Если же рыбак использовал при этом взрывчатку или электрический ток, штраф составит уже от 51 000 до 85 000 грн. Также возможна уголовная ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

Придется заплатить за каждую пойманную рыбу

Законодательство достаточно строго к нарушителям, поэтому уплатой штрафа все может не закончиться. Отдельно предусмотрено возмещение убытков, нанесенных рыбному хозяйству. В таких случаях крупный улов может повлечь за собой дополнительные расходы в десятки тысяч, ведь придется платить за каждую рыбу.

В 2026 году действуют фиксированные ставки:

форель обойдется в 7 225 грн за каждый экземпляр;

сом — 5 117 грн за штуку;

щука — 3 468 грн за каждую.

Установленные суммы действуют независимо от веса или размера выловленной рыбы. То есть даже две небольшие щуки, выловленные незаконным путем, обойдутся почти в 7 000 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали об изменении правил для рыболовов с 1 ноября. Украинцам запрещается ловить рыбу возле зимовальных ям. Нарушителям грозят немалые финансовые санкции.

Также Новини.LIVE сообщали о нарушениях во время рыбалки, за которые выписывают штраф. Необходимо соблюдать суточную норму для любительской рыбалки — не более 3 кг рыбы. За незаконную продажу рыбы могут оштрафовать на тысячи гривен.