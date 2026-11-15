Охотничий сезон 2026-2027: где можно охотиться на кабанов, оленей и зайцев
В Украине продолжается полномасштабная война и действует военное положение, поэтому охотничий сезон 2026-2027 годов проходит с учетом ограничений, а нарушителям грозят штрафы. В ноябре охотникам в некоторых регионах разрешили охоту на кабанов, оленей, зайцев и другую дичь. Однако в большинстве областей разрешается лишь регулирование численности хищников или же такие мероприятия вообще запрещены.
Об этом сообщает Украинское общество охотников и рыболовов, передают Новини.LIVE.
Где разрешена охота
Условия проведения охотничьего сезона 2026-2027 года различаются в зависимости от региона и решений областных военных администраций (ОВА), которые принимаются, в частности, исходя из ситуации с безопасностью. По имеющейся информации, пользователям охотничьих угодий разрешены различные виды деятельности.
В частности, полноценный сезон охоты на копытных, пушных зверей и пернатую дичь в соответствии с законодательством открыт в следующих областях:
- Закарпатская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая.
В ряде других регионов введены ограничения и разрешается исключительно регулирование численности отдельных видов животных.
В целом картина выглядит следующим образом:
- Житомирская и Полтавская области — регулирование численности хищников и копытной дичи (кабан, олень, косуля) бригадами охотников.
- Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская и Винницкая области — регулирование численности хищников и дикого кабана бригадами охотников.
- Кировоградская, Киевская и Черниговская области — регулирование численности хищников бригадами охотников.
- Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Ровенская, Сумская и Харьковская области — регулирование численности хищников егерскими службами.
Полный запрет на охоту и регулирование численности животных установлен в Запорожской, Херсонской и Луганской областях, а также в АР Крым.
Для чего нужно регулирование численности животных
Как отмечают специалисты, длительные ограничения на проведение охоты имеют негативные последствия и создают риски, в частности для людей.
Из-за запретов на охоту растет численность хищников, которые все чаще заходят на территории частных домохозяйств и представляют опасность для домашних животных. Кроме того, большая популяция хищников — угроза для редких видов диких животных.
Регулирование численности охотничьих животных также снижает риск распространения опасных заболеваний, в частности бешенства и африканской чумы свиней.
Какие документы регулируют охотничий сезон
Приказом Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины от 23 апреля 2026 года №5262 утверждены лимиты использования охотничьих животных государственного охотничьего фонда на сезон 2026-2027 годов.
Однако охотникам следует помнить, что утверждение лимитов — это не автоматическое разрешение на отстрел хищных животных или охоту на дичь. Прежде чем планировать выход в лес с ружьем, необходимо учесть решения областных военных администраций, установленные сроки и разрешения, а также ограничения, связанные с безопасностью.
Штрафы для охотников
Если в регионе разрешена охота на определенные виды диких животных, охотникам следует учитывать установленные лимиты и правила.
За несоблюдение правил охоты предусмотрены штрафы в соответствии с первой частью статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
- от 102 до 1 020 грн — для граждан;
- от 510 до 1 530 грн — для должностных лиц.
Кроме того, нарушителя могут обязать выплатить компенсацию за незаконную добычу животных.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что рыбакам следует учитывать сезонные ограничения и общие запреты. Вылов рыбы запрещен в определенных местах и с использованием определенных орудий лова. Нарушителей в некоторых случаях могут оштрафовать на 51 000 грн.
Также Новини.LIVE писали, что рыбаков могут оштрафовать даже в сезон. В Украине установлены лимиты на вылов, в частности раков. Компенсация за одного незаконно добытого рака составляет 3 332 грн.