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Главная Экономика Охотничий сезон 2026-2027: где можно охотиться на кабанов, оленей и зайцев

Охотничий сезон 2026-2027: где можно охотиться на кабанов, оленей и зайцев

Ua ru
15 ноября 2026 17:12
Охотничий сезон 2026-2027 в Украине: где разрешена охота и какие ограничения действуют Pexels
Мужчина с ружьем на природе. Фото: Pexels

В Украине продолжается полномасштабная война и действует военное положение, поэтому охотничий сезон 2026-2027 годов проходит с учетом ограничений, а нарушителям грозят штрафы. В ноябре охотникам в некоторых регионах разрешили охоту на кабанов, оленей, зайцев и другую дичь. Однако в большинстве областей разрешается лишь регулирование численности хищников или же такие мероприятия вообще запрещены.

Об этом сообщает Украинское общество охотников и рыболовов, передают Новини.LIVE.

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Где разрешена охота

Условия проведения охотничьего сезона 2026-2027 года различаются в зависимости от региона и решений областных военных администраций (ОВА), которые принимаются, в частности, исходя из ситуации с безопасностью. По имеющейся информации, пользователям охотничьих угодий разрешены различные виды деятельности.

В частности, полноценный сезон охоты на копытных, пушных зверей и пернатую дичь в соответствии с законодательством открыт в следующих областях:

  • Закарпатская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Черновицкая.

В ряде других регионов введены ограничения и разрешается исключительно регулирование численности отдельных видов животных.

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В целом картина выглядит следующим образом:

  1. Житомирская и Полтавская области — регулирование численности хищников и копытной дичи (кабан, олень, косуля) бригадами охотников.
  2. Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская и Винницкая области — регулирование численности хищников и дикого кабана бригадами охотников.
  3. Кировоградская, Киевская и Черниговская области — регулирование численности хищников бригадами охотников.
  4. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Ровенская, Сумская и Харьковская области — регулирование численности хищников егерскими службами.

Полный запрет на охоту и регулирование численности животных установлен в Запорожской, Херсонской и Луганской областях, а также в АР Крым.

Для чего нужно регулирование численности животных

Как отмечают специалисты, длительные ограничения на проведение охоты имеют негативные последствия и создают риски, в частности для людей.

Из-за запретов на охоту растет численность хищников, которые все чаще заходят на территории частных домохозяйств и представляют опасность для домашних животных. Кроме того, большая популяция хищников — угроза для редких видов диких животных.

Регулирование численности охотничьих животных также снижает риск распространения опасных заболеваний, в частности бешенства и африканской чумы свиней.

Какие документы регулируют охотничий сезон

Приказом Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины от 23 апреля 2026 года №5262 утверждены лимиты использования охотничьих животных государственного охотничьего фонда на сезон 2026-2027 годов.

Однако охотникам следует помнить, что утверждение лимитов — это не автоматическое разрешение на отстрел хищных животных или охоту на дичь. Прежде чем планировать выход в лес с ружьем, необходимо учесть решения областных военных администраций, установленные сроки и разрешения, а также ограничения, связанные с безопасностью.

Штрафы для охотников

Если в регионе разрешена охота на определенные виды диких животных, охотникам следует учитывать установленные лимиты и правила.

За несоблюдение правил охоты предусмотрены штрафы в соответствии с первой частью статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • от 102 до 1 020 грн — для граждан;
  • от 510 до 1 530 грн — для должностных лиц.

Кроме того, нарушителя могут обязать выплатить компенсацию за незаконную добычу животных.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что рыбакам следует учитывать сезонные ограничения и общие запреты. Вылов рыбы запрещен в определенных местах и с использованием определенных орудий лова. Нарушителей в некоторых случаях могут оштрафовать на 51 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что рыбаков могут оштрафовать даже в сезон. В Украине установлены лимиты на вылов, в частности раков. Компенсация за одного незаконно добытого рака составляет 3 332 грн.

оружие правила животные штраф дикие животные
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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